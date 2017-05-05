2017台北國際觀光博覽會登場 推進旅遊熱潮

2017台北國際觀光博覽會登場 ，民眾踴躍觀展。(主辦單位提供)

上半年度全台最大國際旅展「TTE台北國際觀光博覽會」，由台北市旅行商業同業公會及上聯國際展覽公司共同主辦，邁入第11周年，打出1+1幸福之旅主題，於5月5日至8日在世貿一館登場。

「TTE台北國際觀光博覽會」的舉辦開幕記者會，不僅貴賓雲集，更邀請韓國CHEF: new brand of BIBAP，與李鳳山師父領導的「梅門功藝坊」，共同演繹一場國際交流盛宴。

今年參展單位包含25個國家地區、50大旅行社航空公司、200家品牌飯店遊樂園，共計460個旅遊單位，使用世貿一館全區1200個攤位。近3年觀展人數均達到28萬人次以上，今年可望突破30萬，估計銷售額可突破新台幣16億元。

2017台北國際觀光博覽會送出多重好康，如六大航空參展推出零元機票搶客、50大旅行社推出國買一送一、國內住宿2折、餐券3.2折等。另外、主辦單位更祭出300個福袋免費送，內容為要價萬元日本雙人機票、國內住宿、餐券，總價達20萬的福袋，吸引民眾大排長龍。

另外，最受台灣民眾推崇的日本沖繩也順勢推出全新玩法，跳脫「自駕遊沖繩」框架。Okinawa Travel Info許田社長表示，沖繩不僅能租車、自由行、參加團體行程外，更希望將團體客製化旅遊的服務呈現給台灣民眾，藉此滿足家族、員工、婚禮等團體的不同需求，為民眾設計更多特色玩沖繩的遊程。

(旺報)