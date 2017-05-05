加國4月時薪年增0.7％ 創20年最小增幅

加拿大就業市場在歷經過去上半年強勁增長後，4月暫時陷入停滯！加拿大統計局週五公布4月就業報告，雖然失業率降至6.5％，為2008年底來最低，不過新增就業人口卻僅有3200人，此外平均時薪年增0.7％，更創下該統計局自20年前開始該調查以來最小增幅。

(工商)