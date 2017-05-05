瑞銀在香港招兵買馬 目標直指亞洲百萬富翁群體
FX168財經網 5日報導，瑞銀(UBS)計畫未來兩年，在香港招募約100名財富管理客戶顧問，以便在迅速擴大的中級百萬富翁階層，奪得更多市場比重，此舉無疑是針對中國迅速壯大的中產階級。
瑞銀將目標瞄準中端財富市場，同時，其他部分全球銀行，在地區性銀行日益激烈的競爭下，提高私人銀行客戶的門檻。
據行業追蹤機構Asian Private Banker的資料，截止2016年底，瑞銀在亞洲管理的資產規模為2860億美元，客戶顧問人數約1100人，私人銀行業務規模在亞洲名列第一。
根據Capgemini的資料，亞洲有逾500萬人，號稱至少擁有100萬美元流動資產，成為全球財富增長最快的地區。
瑞銀的Humair表示，高淨值客戶業務的資產回報率，比超高淨值客戶業務高。
他補充說，瑞銀已經為60％的亞洲億萬富豪提供服務，在香港該比例更將近90％。
據瑞士信貸全球財富報告，2016年亞太區家庭財富較上年增加4.5％，同期歐洲家庭財富減少1.7％，北美地區增加2％。
(工商)
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