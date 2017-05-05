98歲耆老加入民進黨，最高齡黨員創紀錄

98歲陳錦擊（左）加入民進黨，創下最高齡入黨員的紀錄，他也多次到黨部關心黨務，和民進黨屏東縣黨部主委李清聖合影。（潘建志翻攝）

1919年出生的陳錦擊，3月完成民進黨入黨手續，98歲成為民進黨最高齡的入黨員，創下民進黨紀錄。民進黨縣黨部主委李清聖說，收到黨證後，老先生多次到黨部關心黨務，也希望能帶動更動多人加入民進黨。

陳錦擊出生在屏東潮州，在日本時代學業成績優異，被送到日本大阪就讀機械科畢業。在他身教下，3個兒子及1個女兒也非常優秀，曾擔任過衛生局長、高中校長，也有土地行政高考及格、留美碩士，各個都是社會菁英。

陳錦擊雖然年事已高，現在每天仍不斷廣泛的閱讀書報與查字典，並持續關心台灣社會。他說，對民進黨有深厚感情，也以成為黨員而驕傲。

(中時)