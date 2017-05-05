宜蘭大同鄉溪水暴漲 2人1狗獲救
（23:30更新內文）宜蘭縣消防局在今天（5日）晚上9時41分接獲警方轉報，指大同鄉英士橋往芃芃溫泉處，有一輛自小客車受困溪水中，因溪水湍急無法脫困，車上有1男1女等待救援。
消防局獲報後，派遣大同消防分隊、特搜大隊特種分隊出動各式救災、救護車輛及各項水上救生器材前往現場搶救。
晚間10時40分，救援人員涉溪協助脫困，成功救援受困男女以及1隻小狗，人員均安無須送醫。
(中時)
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