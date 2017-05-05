上海「勸退小三」公司 計畫上市

《錢江晚報》報導，最近上海維情網絡科技股份有限公司遞交公開轉讓說明書，擬掛牌新三板。該公司引起關注與爭議是因為其主要業務是「勸退小三」。

記者調查發現，處理此類業務的人就像電影《分手大師》裡的鄧超一樣，他們被稱為「小三勸退師」。

「小三勸退師」雷賓說，他比較喜歡被叫「婚姻矯正師」，他2013年開始做這行，當時是接案子，後來發現市場很大，單子又接不過來，去年年初成立了工作室「雷賓婚姻諮詢公司」。

記者發現，一般勸退小三的服務費大約在5萬元人民幣左右。

(旺報)