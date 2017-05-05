小學生公益行動競賽 5千師生齊聚高雄排字獻給媽媽

2017「小學生公益行動競賽」吸引全台332所小學投遞共618件公益行動參賽，約5000位各縣市小學生5日齊聚高雄展覽館排出「瑪利亞 熊 I U」馬賽克字體，表達對媽媽的愛。（王錦河攝）

2017「小學生公益行動競賽」吸引全台332所小學投遞共618件公益行動參賽，約5000位各縣市小學生5日齊聚高雄展覽館排出「瑪利亞 熊 I U」馬賽克字體，表達對媽媽的愛。（王錦河攝）

高雄前金國小校長陳瓊如（前排左二起）、高雄熊、高市府副秘書長林英斌、瑪利亞基金會執行長陳美鈴、高雄教育局副局長黃盟惠等人士和5000位各縣市小學生5日在高雄展覽館一同合影。（王錦河攝）

高雄熊（中）和5000位各縣市小學生5日在高雄展覽館一同大合唱《感恩的心》獻給媽媽。（王錦河攝）

高雄市學生音樂團隊聯盟6校400人和約5000位各縣市小學生在高雄展覽館一同合唱《感恩的心》獻給媽媽。（王錦河攝）

瑪利亞基金會與高雄教育局合辦2017「小學生公益行動競賽」，約5000位全台各縣市小學生5日齊聚高雄展覽館一同參與，以公益表達對媽媽的愛。（王錦河攝）

約5000位全台各縣市小學生5日齊聚高雄展覽館一同參與2017「小學生公益行動競賽」。（王錦河攝）

包括高雄楠梓國小共約5000位來自全台各縣市的小學生5日在師長帶領下齊聚高雄展覽館一同參與公益行動。（王錦河攝）

約5000位全台各縣市小學生在老師帶領下5日齊聚高雄展覽館一同參與2017「小學生公益行動競賽」，1位高雄楠梓國小女老師（中）在一整群學生中格外醒目。（王錦河攝）

如果兒童劇團5日在高雄展覽館演出《海洋尋寶大冒險》，以氣球和學生們開心互動。（王錦河攝）

如果兒童劇團5日在高雄展覽館演出《海洋尋寶大冒險》，不時與開心圍觀的學生們互動。（王錦河攝）

約5000位全台各縣市小學生5日齊聚高雄展覽館一同參與2017「小學生公益行動競賽」。（王錦河攝）

瑪利亞基金會執行長陳美鈴（中偏右）、高市府副秘書長林英斌（中偏左）、高雄教育局副局長黃盟惠（前排左二）、高雄前金國小校長陳瓊如（前排右三）、高雄熊（中）和5000位各縣市小學生5日在高雄展覽館一同大合唱《感恩的心》獻給媽媽。（王錦河攝）

瑪利亞基金會與高雄教育局合辦2017「小學生公益行動競賽」吸引全台332所小學投遞共618件公益行動參賽，約5000位來自各縣市的小學生5日齊聚高雄展覽館一同大合唱《感恩的心》獻給媽媽，並排出「瑪利亞 熊 I U」馬賽克字體，表達對媽媽的愛。

2017「小學生公益行動競賽」全台計有332所小學投遞共618件公益行動參賽，從初審、複審選出36件入圍，總決賽由各校老師帶領小學生們現場簡報，洪蘭、郝廣才、余湘、齊柏林、須文蔚、黑幼龍、鍾雲如等人士擔任評審選出前10強，3月17日在台北舉行總決賽，新北市大成國小以「保護動物」為主題的公益行動：《來自喵星的你－大成喵喵TNR》榮獲第1名。

位在三峽和新店間偏遠地區的大成國小學生們在高雄展覽館演出首獎作品，源起於學生們在上學途中或住家附近常看到貓狗出沒，這些人類忠實的好朋友卻常遭到遺棄或被攻擊，大家於是集思廣益發起幫助小動物，過程中豪豪和姊姊拾獲飢餓受凍的小黑貓隨即展開公益行動救援，小妤的奶奶常在後院餵貓，因此邀請TNR達人到她家後院協助抓紮。

高雄文府國小以《「爭氣」空品小志工》為公益行動主題榮獲第2名，文府國小師生和家長們一同號召上千人參加「為好空氣而走」遊行活動，共同關注空污環境。嘉義縣阿里山國中小以《寒冬送溫情．溫暖族人心》為公益行動主題獲得第3名，來自海拔1200公尺樂野部落的阿里山國中小5年甲班只有8位學生，包含6位鄒族原住民和2位漢人，其中5位是特殊生。學生們以鄒族聖火傳遞溫暖與希望，從劈柴、升火、燒熱水、穴道按摩學起，謙卑彎腰為族中長老洗腳並修剪因角質硬化而變形的腳指甲，全校師生也將效法在母親節共同響應，以關懷行動回饋部落長老。

今年2月剛成立的「高雄市音樂團隊聯盟」在高雄前金國小陳瓊如校長號召6校400名團員到場演奏《感恩的心》，瑪利亞基金會執行長陳美鈴、高市府副秘書長林英斌、高雄教育局副局長黃盟惠、陳瓊如校長、高雄熊人偶和5000位各縣市小學生在高雄展覽館一同大合唱《感恩的心》獻給媽媽，學生們排出「瑪利亞 熊 I U」馬賽克字體，祝福媽媽母親節快樂。

如果兒童劇團也在現場演出《海洋尋寶大冒險》，劇中王子小星星與哥哥姐姐團結合作，傳達熱心助人、勇敢、愛護環境、替別人著想等觀念，演員們不時會借助道具與現場小學生們一同互動，吸引學生們開心參與。2017第11屆「愛的魔法盒：小學生公益行動」詳情請上網搜尋「愛的魔法盒」。

(中時)