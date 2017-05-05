史博威狀況顛峰 飆本季新高12張老K
Lamigo桃猿洋投史博威5日掛帥力抗統一獅，霸氣投出6局無失分好投，另更狂飆個人新高的12次三振，連2場繳出雙位數三振，開季至今7場出賽，寫下5連勝、7連不敗戰績，儼然是全聯盟最強投手之一，史博威直言，歷經1個月的調整後，如今他的狀況已達顛峰，更有辦法對付打者。
史博威前役完投9局，用113球飆11K完封富邦悍將，此役他延續好狀況，6局投球僅在首局被獅隊攻占上得點圈，其他局讓獅隊打者完全一籌莫展。史博威表示，此役他就是盡量積極進攻好球帶，想辦法取得球數領先，而得以有效壓制打者，繳出好投。
史博威此役奪勝後，以5連勝、自責分率1.17、46次三振持續居三冠王，表現有越來越火燙的趨勢。他說，自己現在投起來感覺越來越好，且已對戰其他3隊一輪，對打者有一定的認識，更有辦法對付打者。而此役他火球飆到154公里，且再飆出雙位數三振，他認為狀況已接近顛峰，期望維持到球季結束。
(中時電子報)
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