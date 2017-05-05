前濟南市市長楊魯豫受賄獲判刑14年

被稱為山東省第三隻落馬大老虎的濟南市原市委副書記、市長楊魯豫，以受賄罪獲判14年徒刑。（圖／中新社）

去年落馬被查處的前濟南市委副書記、濟南市長楊魯豫因非法收受財物合計2327萬元人民幣（約合台幣1億325萬元），5日被河南省平頂山市中級法院以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣200萬元（合台幣887萬元）。

據新華社報導，河南省平頂山市中級人民法院5日公開宣判楊魯豫受賄案，以受賄罪判處楊魯豫有期徒刑14年並罰金人民幣200萬元，其受賄所得贓款贓物依法沒收上繳國庫。

報導說，楊魯豫於2004年至2016年擔任濟南市副市長、市長和中共泰安市委書記期間，利用職務上的便利，在土地徵用、項目開發、規劃審批、工程建設、工作安排、職務調整等事宜上為他人謀取利益，直接或通過其親屬非法收受他人財物，共計折合人民幣2327.8228萬元。

法院認為上述行為構成受賄罪，鋻於楊魯豫到案後能夠如實供述自己的罪行，主動交代犯罪事實，認罪退贓，依法從輕處罰。

楊魯豫生於1957年，山東莒縣人，於哈爾濱建築工程學院獲學士與碩士學位，哈爾濱工業大學環境科學博士。曾任職於國務院建設部，1992年回山東任職，2012年出任濟南市長，2016年4月因涉嫌嚴重違紀違法在車站被中共中央紀委辦案人員帶走。

(中時電子報)