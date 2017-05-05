14年照顧12個寄養兒 楊蕙瑜獲模範母親
屏東家扶中心寄養媽媽楊蕙瑜，14年來照顧過12名寄養童，從0歲到18歲的孩子都有，她從未拒絕過家扶送來的孩子，她說「來我們家的孩子就和我們有親子緣，不會想太多，接下來就對了。」她無私的付出，也榮獲今年屏東縣模範母親表揚。
12年前楊蕙瑜與丈夫巴慶祥因孩子邽已成年，夫妻倆決定加入寄養家庭行列。照顧過的14名寄養童中，有嚴重過動、情緒障礙的孩子，也有疑似感染愛滋病的，但夫妻倆來者不拒。她說，寄養家庭就是「憨膽（台語）」，接下孩子後再慢慢的摸索孩子的心性，一起磨合。
曾有一名16歲寄養少男，一到家裡就說想要刺青、打耳洞、染燙頭髮，楊蕙瑜知道他在測試寄養父母的底線，便和丈夫以身教及言語和少男溝通討論，常利用夜談讓少男感受到寄養父母的愛。最終少男沒有刺青，但還是打耳洞、燙頭髮，不過他已知道自己在做什麼，不再逞兇鬥狠，也願意打開心門，接受且相信別人對他的愛。
成為寄養家庭後，原本很懂得生活的楊蕙瑜，不再有時間每天做瑜珈、整理植物花草，原本的瑜珈墊也成為小baby的遊戲場。她說，雖然過程中遇過很多受挫、徬徨與無力，但夫妻倆始終堅信「有心就有力、有愛就無懼」，未來也願意持續照顧寄養童。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。