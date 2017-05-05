14年照顧12個寄養兒，楊蕙瑜獲模範母親

楊蕙瑜14年來照顧過12名寄養童，從0歲到18歲的孩子都有，她從未拒絕過家扶送來的孩子。（潘建志攝）

屏東家扶中心寄養媽媽楊蕙瑜，14年來照顧過12名寄養童，從0歲到18歲的孩子都有，她從未拒絕過家扶送來的孩子，她說「來我們家的孩子就和我們有親子緣，不會想太多，接下來就對了。」她無私的付出，也榮獲今年屏東縣模範母親表揚。

12年前楊蕙瑜與丈夫巴慶祥因孩子邽已成年，夫妻倆決定加入寄養家庭行列。照顧過的14名寄養童中，有嚴重過動、情緒障礙的孩子，也有疑似感染愛滋病的，但夫妻倆來者不拒。她說，寄養家庭就是「憨膽（台語）」，接下孩子後再慢慢的摸索孩子的心性，一起磨合。

曾有一名16歲寄養少男，一到家裡就說想要刺青、打耳洞、染燙頭髮，楊蕙瑜知道他在測試寄養父母的底線，便和丈夫以身教及言語和少男溝通討論，常利用夜談讓少男感受到寄養父母的愛。最終少男沒有刺青，但還是打耳洞、燙頭髮，不過他已知道自己在做什麼，不再逞兇鬥狠，也願意打開心門，接受且相信別人對他的愛。

成為寄養家庭後，原本很懂得生活的楊蕙瑜，不再有時間每天做瑜珈、整理植物花草，原本的瑜珈墊也成為小baby的遊戲場。她說，雖然過程中遇過很多受挫、徬徨與無力，但夫妻倆始終堅信「有心就有力、有愛就無懼」，未來也願意持續照顧寄養童。

(中時)