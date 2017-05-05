兩岸貼文大不同 炫耀文最令人反感

全球走進社群時代，兩岸po文習慣大不同，發美食、曬小孩、秀自拍無奇不有。台灣最愛打卡facebook，每天有千則po的fb中以「炫耀文」、「討拍文」最令人難以接受；大陸萬能的微信朋友圈中，最令人反感的正是「廣告文」、「放閃文」。

萬能的社群軟體，每天po文、滑臉書、刷朋友圈就如同吃飯睡覺一樣，已成為生活中的例行公事。在社群平台上，使用者可以盡情揮灑自己內心的感受與想法，但總有人在網路上秀出各種令人「煩惱」的貼文。

大陸網民盤點出最令人髮指的「朋友圈現象」。「微信商廣告」，整天貼出無人問津又昂貴的產品，還經常貼出造假的訂單量與交易量，就像直銷一樣不斷拉下線賺加盟金；「高調曬恩愛」，愛情雖美，但整天貼出親密合照，閃瞎親友也不是件好事，網友戲稱「秀恩愛，死得快」。

另外，大陸網民對於「拍照1分鐘，修圖1小時，卻又自稱今天素顏別見怪」的貼文、「1天24小時都在直播」的貼文，也覺得十分不耐煩，網友紛紛表達，「建議直接在直播平台自立門戶更加適合，還能賺外快呢！」

台灣網友對於「謝謝你，前功盡棄了」的討拍文、「剛健身完，立馬動身嗑火鍋」的流水文等甚不耐煩，這種語意不清又不詳細說明事情，及單純寫出日常瑣事的內容，讓廣大網看得一頭霧水，甚至有網友笑稱，「臉書有太多需要關心的人，請大家給予他們最大的關懷！」

有趣的是，兩岸網民對於「炫耀文」的忍耐度都極低，這類的貼文從吃喝玩樂等，全方位表達出「我生活超讚」的氛圍，兩岸網友紛紛表示，「炫富的人才是最窮的人！」

(旺報)