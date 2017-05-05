俄羅斯禁微信 騰訊：正在溝通
一財網5日報導，今日晚間，有傳聞指出俄羅斯宣佈封禁中國社交產品微信(WeChat)，微信的擁有者騰訊回應表示：「我們已經關注到『WeChat在俄羅斯受阻』一事，對此深表遺憾。初步了解的情況是，根據俄羅斯主管部門網路管理條例，網路服務提供者需向俄羅斯相關政府部門登記，但WeChat對此有不同理解。我們也正在與俄羅斯相關部門溝通。」
俄羅斯衛星通訊社5日報導，俄羅斯聯邦通信、資訊技術與大眾傳媒監督局，限制中國即時通訊軟體微信在俄境內的使用，因為該網站沒有提供自己用於在俄註冊資訊傳播企業的聯繫資料。
5月2日該局基於同樣理由，也限制黑莓（BBM ）、手機之家（Imo）、 Line在俄境內的使用，以及Vchat聊天平台。
(工商)
關鍵字：俄羅斯
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