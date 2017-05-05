猿投合力賞獅破紀錄20K 洪一中嚇呆
Lamigo桃猿5日對戰統一獅，先發史博威狂飆6局狂飆個人新高12K，隨後中繼的林柏佑貢獻5K、朱俊祥飆出3K，全場賞給獅隊20次奪三振，締造中職史上單場投手團隊奪三振數新紀錄，連總教練洪一中聽到這個數字，也難以置信的瞪大眼直呼，「真的假的！」
中職單場團隊奪三振紀錄是在2006年9月18日所締造，當時中信鯨吞了19次三振，而締造紀錄的球隊，正是這場比賽的苦主獅隊。此役猿隊靠史博威、林柏佑、朱俊祥，聯手賞給獅隊20張老K，締造中職新猷，或許獅隊想都沒想到時隔近11年，他們竟然自己成了寫下難堪紀錄的主角。
聽到投手群破紀錄，洪總也相當驚訝，一度嚇到無言以對，隨後他說，史博威本來就很有威力，而林柏佑此役速度不錯，朱俊祥的投球也相當不錯。此外，朱俊祥此役還飆出153公里火球，狀況扶搖直上，洪總直言，國內能投到150公里的投手畢竟少，若他能投得更有智慧，假以時日會是了不起的投手，會推薦他去亞冠賽試試身手。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。