猿投合力賞獅破紀錄20K 洪一中嚇呆

朱俊祥飆153公里送出3次三振，未來性直得期待。(中央社資料照)

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Lamigo桃猿5日對戰統一獅，先發史博威狂飆6局狂飆個人新高12K，隨後中繼的林柏佑貢獻5K、朱俊祥飆出3K，全場賞給獅隊20次奪三振，締造中職史上單場投手團隊奪三振數新紀錄，連總教練洪一中聽到這個數字，也難以置信的瞪大眼直呼，「真的假的！」

中職單場團隊奪三振紀錄是在2006年9月18日所締造，當時中信鯨吞了19次三振，而締造紀錄的球隊，正是這場比賽的苦主獅隊。此役猿隊靠史博威、林柏佑、朱俊祥，聯手賞給獅隊20張老K，締造中職新猷，或許獅隊想都沒想到時隔近11年，他們竟然自己成了寫下難堪紀錄的主角。

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聽到投手群破紀錄，洪總也相當驚訝，一度嚇到無言以對，隨後他說，史博威本來就很有威力，而林柏佑此役速度不錯，朱俊祥的投球也相當不錯。此外，朱俊祥此役還飆出153公里火球，狀況扶搖直上，洪總直言，國內能投到150公里的投手畢竟少，若他能投得更有智慧，假以時日會是了不起的投手，會推薦他去亞冠賽試試身手。

(中時電子報)