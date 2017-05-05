木村拓哉人氣潰散 求神明再得凶籤

木村拓哉與松子同時抽到凶籤。(取自日網)

木村拓哉秀出凶籤內容。(取自日網)

木村拓哉因被認為是天團SMAP解散的罪魁禍首，重挫形象，人氣直直落，演出日劇《A LIFE～深愛的人～》收視普普，連新片《無限之住人》票房也失利，連當週票房榜前3名都擠不上。

面對日漸下滑的人氣，木村拓哉近日就在節目中與主持人松子前往淺草寺求籤，只見他在求籤時還相當虔誠地雙手合十，未料竟與松子同時抽到「凶籤」，令他神色大驚，最後將凶籤依照習俗綁在寺外的架上才離去。

(中時電子報)