離婚有什麼要緊？！如今「她們」嫁小鮮肉更幸福

不少女星嫁給條件樣樣好的成熟多金男卻不順遂，反倒跟小鮮肉相遇，才知幸福為何物。(取材自facebook、微博)

在喜宴場子上，人們總愛祝福新人「天作之合」，當然這是一個最理想的狀態，問題是現實往往不是那個絕對，尤其感情事，演藝圈不少美麗女星，千挑萬選如意郎君，人帥、多金、職業好、地位高、富二代等，條件萬中選一，但婚姻幸不幸福跟這個似乎不見得有正相關，不過曲終人散不見得是壞事，有不少女星，二婚談了「姊弟戀」，跟所謂的「小鮮肉」一起生活，反倒幸福得不得了。

修杰楷對賈靜雯溫柔呵護備至，還是個機靈好奶爸，眾人都說賈靜雯終於嫁對人。(翻攝自賈靜雯臉書)

2005年事業如日中天的賈靜雯，爆出帶球嫁給「鑽石王老五」孫志浩，同年梧桐妹出生，她在當媽媽與當演員之間兩頭忙，而無論真假，孫志浩也鬧出了多樁緋聞，彼此的各種矛盾也在共同生活後顯現，5年的婚姻終究告吹，甚至經歷了一段「爭女戰爭」，賈靜雯曾有4個月未曾見到女兒，所幸最後梧桐妹還是回到母親的懷抱。

當她40歲時，因緣際會下認識了小她9歲的修杰楷，兩人不帶任何壓力地談戀愛，且修杰楷跟梧桐妹處得很好，就這樣在2015年宣布懷了「小網紅」咘咘，修杰楷趕在入伍前將賈靜雯娶回家，迎接了寶寶的出生，2016年11月，賈靜雯宣布再度懷孕，今年3月為修杰楷再添一個女兒，而修杰楷相當貼心，無論交往時的溫柔，或是親自下廚照顧孕妻的飲食與任何需求，甚至樂當奶爸，照顧寶寶得心應手，讓人大讚賈靜雯這次真的嫁對人了。

張倫碩雖比鍾麗緹小12歲，但卻是這段關係中深思熟慮、處處設想的那個人。(翻攝自微博)

今年46歲的鍾麗緹演藝路走得算是順暢，人氣一直不俗，但感情方面可說欠了點好運，她曾有過2段婚姻，1997年邂逅比利時籍男友GlennRoss，1999年生下大女兒Yasmine，之後才補辦結婚手續，鍾麗緹為這段婚姻拋下星途，不惜毀約隱居加拿大，但這段婚姻在2002年破局，之後她認識台籍丈夫嚴錚，交往3年後低調舉辦了婚禮，並生了2個女兒，然因「女尊男卑」，加上得照顧3個女兒，讓嚴錚備感壓力，小問題演變成大分歧，鍾麗緹的第二段婚姻維持7年仍告終。

2015年7月，鍾麗緹參加《如果愛》節目，與小自己12歲的中國男星張倫碩相識，並且透過節目中的相處，陷入愛河，張倫碩與鍾麗緹相戀後，處處以她為中心，雖然比鍾麗緹小，但卻是這段關係中深思熟慮並且事事安排好的那個人，例如跟鍾麗緹交往後，他就完全避免跟女性朋友單獨出去，理由是「萬一拍到說不清楚，會給我們家麗緹丟臉」，而鍾麗緹在這段關係中也漸漸改變，不再當個自己扛的女強人，因為張倫碩心甘情願讓她靠著，霸氣一句話「妳可以堅強，但不用逞強」，兩人於2016年底結婚，一家5口過得幸福甜蜜。

張丹峰對洪欣未婚所生的兒子視如己出，為愛人學當好爸爸。(翻攝自微博)

香港女星洪欣演藝路平平，感情世界倒是「精彩」，但不是指好的那方面，她25歲前，曾有過幾段感情，但都無疾而終，25歲那年，被踢爆和圈外男友黃國梁在賭城秘婚，然婚姻僅維持1年即離婚收場，同年，她歷經此生最知名的一段感情，就是和大眼王子莫少聰相戀，且在2000年未婚懷孕生下了兒子莫鎬廉，然莫少聰卻一直沒認這個兒子，同年兩人分手，洪欣多年後還被莫少聰指責在他的人際圈裡抹黑，影響他與現任女友的感情，彼此關係惡劣。

洪欣揮別莫少聰，多年後才認識了小自己10歲的中國男星張丹峰，兩人相遇在谷底，洪欣是個單親媽媽，張丹峰則是還沒竄出頭的窮小子，也許就是什麼都沒有，愛情也特別純粹，張丹峰是公認的暖男，他愛洪欣，也因此對莫鎬廉視如己出，為了心愛的女人學做好爸爸，2009年，洪欣嫁給張丹峰，為兒子改名，跟了繼父的姓氏叫做張浩峰，洪欣也冒著當高齡產婦的危險，在2014年、42歲時，給張丹峰添了個女兒張晞彤，她婚後淡出演藝圈，專心照顧家庭，張丹峰則因飾演《花千骨》東方彧卿一角大開知名度，星運終於開了，家庭也相當和樂。

(專題報導)