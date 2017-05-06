當成心中一塊寶 一代「天王」 為救粉絲跳下2公尺舞台

這些天王天后護粉程度令外界有目共睹。(圖/本報系資料照、達志影像)

周杰倫上個月底在西安舉辦「地表最強」巡迴演唱會，由於目擊保安當眾把歌迷燈牌丟地上，讓他忍不住飆罵：「你給我滾出去」，事後證實是該粉絲舉牌擋住後方歌迷視線，這讓周杰倫第一時間透過官方微博道歉，甚至還錄製影片道歉，不過霸氣護粉絲舉動，仍是讓歌迷叫好，但除了周杰倫之外，天王劉德華護粉事蹟也讓人有目共睹，甚至不顧安危跳下舞台救粉絲。

劉德華寵愛粉絲的程度，可說是演藝圈數一數二。(圖/本報系資料照)

天王劉德華，昔日出席名導王晶執導的《王牌逗王牌》首映禮，當台上明星準備大合照時，疑似有粉絲想衝向台前，結果被保全推擠撂倒，劉德華見狀後立刻上前喝止，並舉手示意保全放開那名粉絲，由於突如其來的舉動嚇壞在場所有人，劉德華也急忙安撫希望眾人冷靜，不過這並非首次挺身保護粉絲，多年前舉辦演唱會時，有粉絲想獻花被保全動粗制止，當下他顧不得仍在唱歌，立刻跳下2公尺高舞台斥責保全，要他們不准打人，讓粉絲直呼好暖心。

劉嘉玲縱橫影壇30多年，見識過無數大風大浪。(圖/本報系資料照)

影壇天后劉嘉玲出道至今30多年，演過無數部深植人心的經典好戲，有次出席香港珠寶品牌剪綵時，在旁的保全為了保護她竟粗魯驅趕記者，甚至還故意對記者嗆聲「我擺明就是要噴你」，過於魯莽的行動讓劉嘉玲也看不下去，不僅要求該名保全當眾跟所有媒體道歉，還逐一接受各大媒體採訪，讓人直呼果然有天后的氣度與風範。

李敏鎬演紅多部韓劇，在台灣擁有超高人氣。(圖/本報系資料照)

韓星李敏鎬主演韓劇《花樣男子》人氣高漲，所到處總吸引大批粉絲包圍，有次搭機返韓時，逾10名保安、警員護送時與粉絲爆發推擠衝突，結果一名女粉絲不慎跌倒在地，但所有人目光全聚集在李敏鎬身上，皆未察覺狀況紛紛從其身上踩過，李敏鎬見狀立刻停下腳步，還推開保安上前關心安危，這段暖心畫面也被粉絲全程拍下。

愛黛兒今年橫掃葛萊美5大獎。(圖／達志影像)

英國「靈魂歌姬」愛黛兒，上個月在澳洲舉辦巡演最終場，粉絲融入歌曲情境紛紛隨音樂起舞，確頻頻被保全制止要求坐下，這讓愛黛兒見狀後相當火大，當眾對著保全大吼「先生，抱歉，我知道你在工作，但你可以不要再叫大家坐下嗎？這是一場演唱會，如果大家看不到，他們就應該站起來，如果你不喜歡跳舞，就不要來聽他X的演唱會」，雖然爆粗口行徑讓人不能苟同，但當下粉絲仍以熱烈掌聲回應天后的霸氣行徑。

(專題報導)