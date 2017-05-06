療傷歌后訴女人心事 辛曉琪濃烈《領悟》到懷念《味道》

辛曉琪以《領悟》、《味道》等情歌，成為療傷歌后。（圖／本報系資料照片）

歌手辛曉琪以《領悟》聲名大噪，1994年《領悟》專輯熱賣50萬張，銷售成績亮眼，同年她再推出《味道》專輯，辛曉琪兩首《領悟》、《味道》情歌，傳唱度爆表，讓辛曉琪穩坐療傷歌后寶座，歌詞訴出女人心事，歌詞、旋律與唱法穿透聆聽者心靈，在樂壇20年屹立不搖，成名曲至今仍是不敗情歌。

《領悟》

辛曉琪【領悟 】（影片／取材自滾石Youtube）

《領悟》是辛曉琪的成名曲，詞曲由「華語流行音樂教父」李宗盛寫下，歌詞「當我看到我深愛過的男人 竟然像孩子一樣無助 這何嘗不是一種領悟」，濃烈訴出女人心事，這首歌更是不敗情歌。

《味道》

辛曉琪【味道】（影片／取材自滾石Youtube）

《味道》也是辛曉琪代表歌曲之一，有別於濃烈《領悟》，「想念你的笑 想念你的外套 想念你白色襪子 和你身上的味道」，《味道》甚至可以唱出懷念，這兩首代表歌曲更是把辛曉琪推向療傷歌后寶座。

《承認》

辛曉琪【承認】（影片／取材自滾石Youtube）

辛曉琪這首《承認》女人對感情的重視與執著，歌詞「我當然不恨你 也從來不怨你 會試著不想你」、「我打算不見你 也決計不尋你 不願意在想你 只要是偶爾回首過去 在記憶裡 還有甜蜜 能這樣就可以」，讓許多聆聽者超有感。

《迷途》

辛曉琪【迷途】（影片／取材自滾石Youtube）

辛曉琪歌聲總可以療傷，《迷途》歌詞「總有人不服約束 總有人存心辜負 總讓那專情的人哭」，唱出為愛迷失、奉獻，「若能錯不再犯 是最好 其實這些倒也不重要 明天醒來是哭或是笑 都由人自找把藏內心中的」，句句扣人心弦。

《遺忘》

辛曉琪【遺忘】（影片／取材自滾石Youtube）

辛曉琪以優美嗓音，詮釋全新曲風的《遺忘》，這首輕快節奏，歌詞「回到傷心的地方 追溯相愛時光 人面桃花舊模樣 新感傷」，唱出遺忘愛情的心情。

《女人何苦為難女人》

辛曉琪【女人何苦為難女人】（影片／取材自滾石Youtube）

辛曉琪詮釋出女人卸下武裝後的心思，這首《女人何苦為難女人》更是唱出兩女同時愛上一男的痛楚「可以愛的人那麼多 你為什麼非要我這一個」，兩個女人同樣為愛掏出真心，但「痴心是不能比較的」，尤其副歌「女人何苦為難女人 我們一樣有最脆弱的靈魂 世間男子已經太會傷人 你怎麼忍心再給我傷痕」，唱出女性的為愛付出與被傷害的心。

《愛上他不只是我的錯》

辛曉琪【愛上他不只是我的錯】（影片／取材自滾石Youtube）

療傷歌后辛曉琪人氣爆表，《愛上他不只是我的錯》MV則找來林心如、葉全真、焦恩俊等實力派演員演出，讓辛曉琪這首歌MV備受矚目。

《走過》

辛曉琪【走過】（影片／取材自滾石Youtube）

《走過》唱出愛過了夫復何求心聲，歌詞「有情時知足 無情時莫哭 傷心若太多 記住相愛時候 記住相愛時候」，歌曲感動人心，辛曉琪每回唱這首歌，總是讓歌迷聽得如癡如醉。

《可愛的玫瑰花》

辛曉琪【可愛的玫瑰花】（影片／取材自滾石Youtube）

《可愛的玫瑰花》是常被翻唱的經典名曲，這首歌原曲是日本歌謠，歐陽菲菲、鳳飛飛都曾演唱過，而療傷歌后辛曉琪則大膽略帶爵士風格重新詮釋，有別於情歌，辛曉琪的《可愛的玫瑰花》主唱與合音搭配的美聲相當動聽，別有一番風味。

(專題報導)