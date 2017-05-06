脫到驚呆！不可不認識的新生代超模貝拉

貝拉在去年坎城影展上以快走光之姿爆紅！（圖／達志影像）

貝拉今年在Met Gala的穿著又讓人眼睛大吃冰淇淋！（圖／達志影像、取自微博）

新生代名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）可說是近年來最夯的話題人物之一，不僅是她在工作上的表現突出，更讓她登上媒體版面的，是她幾乎都在鏡頭前衣不蔽體的模樣，被網友戲稱「脫到驚呆。」

貝拉在2016年坎城影展上因為一個拉裙子的動作，讓她下身走光，儘管當時有傳她是炒作，但不論如何她的確成為名氣女模。過去她曾替雜誌拍攝封面也都大方輕解羅衫，甚至露點、露股溝都毫不扭捏，這讓貝拉爆紅，而她如此大動作做自我，也頗有想甩開姊姊吉吉哈蒂德的影子。

她過去曾為雜誌輕解羅衫露點！（圖／翻攝IG）

而這回在紐約大都會慈善晚宴（Met Gala）活動上，貝拉也以一身魚網裝火辣登場，不僅展現凹凸好身材，她一個轉身更是大露背部，就連臀型也都看光光。在會後派對上，貝拉還是以魚網裝扮現身，且這回更讓人瞠目結舌的是，漁網裝屬於透視材質，她自帶「馬賽克」，遮住胸前兩點與私密處，火辣尺度爆表！

(專題報導)