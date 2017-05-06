「洞天福地·花海畢節」貴州省畢節市

照片提供者 畢節市旅發委提供

「走遍大地神州，醉美多彩貴州」，大家已經熟悉

爽爽貴陽、紅色遵義、秀美安順、花海畢節、桃源銅仁、生態黔南、涼都六盤水、金州黔西南。“多彩貴州風 山地公園省”的旅遊品牌形象漸入人心。

貴州處處是美景 個個有特色!

花海畢節-畢節是一個蘊藏著富集而獨特旅遊資源的神奇秘境，神奇美麗的自然風光、深遠厚重的歷史文化、多姿多彩的民族風情和清涼宜人的氣候條件，孕育了眾多國家級、世界級的自然和人文景觀。 「雄奇壯美、大氣磅礡」是畢節河山的真實寫照，也是畢節地域的性格特質。如今，暢通無阻的立體交通網絡如婉約的畫軸，打開了塵封千年的水墨畫卷，讓「洞天福地·花海畢節」走出了「深閨」，讓大家能夠深研細品這渾然質樸的烏蒙神韻。

時光雕琢，孕育畢節奇幻山水。作為世界喀斯特地貌發育最完整、品類最齊全的區域之一，經歷歲月的雕琢，畢節的山山水水處處藏著韻味、透著靈氣。地球彩帶、世界花園百里杜鵑，千山鋪錦，萬嶺映彩；世界地質公園織金洞，規模宏大、景觀獨特，著名作家馮牧稱讚「黃山歸來不看岳，織金洞外無洞天」；高原明珠草海，碧波蕩漾，珍禽雲集，堪稱貴州旅遊皇冠上的藍寶石；中國岩溶百科全書九洞天，「洞上橋、橋上洞、洞洞橋橋別有洞橋天，山中水、水中山、山山水水獨佔山水魂」；中國最美喀斯特湖泊烏江源三大連湖秀勝灕江，雄冠三峽。雲上花海韭菜坪，上萬畝原生態野韭菜鬱鬱蔥蔥，是貴州最高峰、中國十大避暑名山，「不到韭菜坪，枉看貴州山」！

輝煌歷史，鑄就畢節人文風韻。黔西觀音洞舊石器時代遺址鐫刻著四五十萬年前南方古人類的生息繁衍，藏羌彝走廊演繹著歷史的滄桑巨變；慕雅可在赫章可樂建立了古夜郎王國；蜀漢時期水西彝族君長濟濟火助諸葛亮南征有功，建立羅甸王國，直至清康熙初年，創造了“百年皇帝、千年土司”的歷史傳奇。明代水西彝族女政治家奢香夫人勇開“九驛”、清代名臣丁寶楨、李世傑等歷史名人薈萃于此。畢節還承載了輝煌的紅色歷史，紅軍長征時期中央政治局在畢節林口召開了著名的“雞鳴三省”會議，紅二、六軍團創建了中華蘇維埃人民共和國川滇黔省革命委員會，貴州省第一個地下黨支部、貴州省抗日救國軍司令部均建在畢節，鑄就了畢節“三省紅都”的輝煌。

照片提供者 畢節市旅發委提供

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綠水青山，造就畢節風味美食。畢節不僅是好山、好水、好地方，更能養身、養心、養健康。全市屬亞熱帶溫潤季風氣候，獨特的海拔與區位形成了冬無嚴寒、夏無酷暑的氣候特點，全市夏季平均氣溫僅21℃，是“綠色大空調、天然大氧吧”，可謂“避暑天堂”。綠水青山成就了綠色無污染的天然特產，醞釀出畢節風味獨特的小吃飲食和生態有機食藥品。“烏蒙山寶·畢節珍好”系列農特產品品牌效應已經初顯，是中國“天麻之鄉”“竹蓀之鄉”“核桃之鄉”。2014 APEC峰會三道名菜之一的宮保雞丁就源自畢節。七星關臭豆干、大方天麻、黔西黃粑、金沙羊肉粉、納雍有機茶、威寧蕎酥、赫章核桃、都是遊客來到畢節不能錯過的美味，“走遍大地神州，回味定有畢節”。

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古樸習俗，織就多姿民族風情。茫茫烏蒙山，孕育了多姿多彩的民俗文化，“三裡不同風、十裡不同俗”，46個民族攜手繁榮發展。多個民俗入選國家非物質文化遺產保護名錄，彝族古劇《撮泰吉》將人帶入彝族神秘古樸的文化意境，被譽為“戲劇的活化石”，把中國戲劇史向前推了500年。今年2月應邀赴法國尼斯狂歡節作專場演出，引起強烈轟動。彝族舞蹈《鈴鐺舞》原始粗獷，鏗鏘有力，氣勢宏偉，保持著完好的原生狀態。苗族舞蹈《滾山珠》，集蘆笙吹奏、舞蹈表演、雜技藝術為一體，體現了一個民族堅韌頑強、百折不撓的強悍精神。聽一曲《阿西裡西》，唱一首《水西謠》，看一場《鈴鐺舞》，品一台《撮泰吉》，賞一出《滾山珠》，好一番“人在景中舞，歌隨彩雲飄”的美妙仙境，讓遊客領略“給我一天，還你千年”的民族風情和文化體驗。

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都說蜀道難，其實黔道更難，山路十八彎是對過去全貴州交通的真實寫照。但是，現在畢節旅遊已經打破交通瓶頸，縱橫交錯、輻射八方、陸空結合的立體交通網絡正在形成。全市高速公路通車里程達642公里、已實現縣縣通高速。畢節飛雄機場開通了至北、上、廣、深等19個國內重要城市航線，成為貴州省第二大支線機場。建成普通鐵路450公里、覆蓋5縣區，成貴高鐵將於2018年建成通車，將實現“縣縣通鐵路”，加速放大作為川滇黔三省結合部區域中心城市的集聚效應。向東可通過高速公路、鐵路和航空快速融入黔中經濟圈、泛珠三角經濟圈直至“海上絲綢之路”；向南可通過已建、在建的多條高速公路和鐵路與六盤水、黔西南連接，融入“畢水興經濟帶”；向西可通過杭瑞高速和航空融入“滇中經濟圈”、走向東南亞；向北可通過廈蓉高速、畢節至敘永鐵路、成貴快鐵和航空融入成渝經濟圈和“一帶一路”，具備了“快旅慢遊”的區域交通優勢。

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天下風景，美在畢節！畢節市將圍繞打造“國際知名山地康養度假旅遊目的地”，以“洞天福地·花海畢節”為形象品牌，以“轉型升級、提質增效”為主線，努力將畢節建設成為全國“山地康養樣板區、旅遊脫貧示範區、全域旅遊先行區”。為深化兩地合作，力爭把貴州建設為臺灣的後花園，歡迎大家來畢節考察指導、旅遊觀光、投資興業。

神奇、多彩、清涼、熱情的畢節將是您休閒養生的最佳選擇，洞天福地、花海畢節歡迎您！

(中時電子報)