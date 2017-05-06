健康50專欄：全大運開幕 運動物理治療完善照護

角力女將陳玟陵去年踏上奧運殿堂，因肩膀脫臼而失格，如今肩傷痊癒大半，將在全大運正式復出。（UNDER ARMOUR提供）

106年全國大專校院運動會5月在臺灣大學舉行，這項賽事在相隔38年後再度由臺大承辦，臺大校方與體育室特別在全大運籌備會的競賽群組下，設立物理治療組，由臺灣大學物理治療學系負責籌劃賽會期間的運動物理治療服務，並招募大量有志於運動領域的物理治療師與學生志工投入，提供運動員與民眾最完善的照護。

運動物理治療是物理治療專業的重要次領域，在當代國際趨勢上，扮演守護運動員健康的角色。隨著各項運動日益專業化與普及化，運動物理治療師的工作內容與角色定位不斷進化，從早期較為被動的運動傷害處置與復健，到現在的主動協助運動員與教練，提供競技運動相關傷害的預防與照顧、運動技術的強化、運動員體能的調整與維持，並能針對單項運動之需要，設計及執行適當的運動處方。運動物理治療師也需具備運動管理與運動禁藥相關知識，致力促進運動場上公平競爭與整體運動領域的發展。除了運動員以外，運動物理治療師的服務對象涵蓋各年齡層的休閒運動人口，提供運動處方的評估、設計與諮詢，運動傷害預防與治療，扮演運動領域健康守護者的角色。

運動物理治療師提供運動處方的評估、設計與諮詢，運動傷害預防與治療，扮演運動領域健康守護者的角色。(圖/達志)

運動物理治療在競技活動上的角色可分為場館與隨隊服務的二種類型，二者特性不盡相同。場館服務的運動物理治療師須具備傷害鑑別、急性處理與緊急救護的能力，熟悉個別運動賽事的傷害特性、競賽規則、場館組織、救護動線與場館手冊內容，當場上選手發生急性運動傷害時，能快速鑑別傷害的種類與嚴重程度，進行必要的緊急救護與急性處置，減低傷害後續的影響，並給予運動員回場或後續醫療的建議，例如此次全大運的運動物理治療服務即以場館為主。

隨隊服務的運動物理治療師除須具備上述場館服務的能力外，服務期間涵蓋選手訓練期、比賽期與休賽期，工作內容以賽前準備、賽後恢復、增進表現、傷害預防與傷後治療為主，由於每位運動員的身體條件不同，運動物理治療師須視個案狀況調整介入計畫，針對個別運動員的動作、姿勢與肌肉狀態進行評估，透過運動按摩、筋膜放鬆、運動貼紮與本體感覺神經肌肉誘發技巧等方式，協助運動員身體維持在最佳狀態，增進賽場上的運動表現，預防傷害的發生。對於運動員已經發生的運動傷害，能根據傷害的機轉與類型，擬定適當的治療計畫，加速傷後復原，透過醫療與運動團隊的溝通，提供以選手為中心的照護，給予教練與選手訓練以及回場時機的建議，使運動員能在運動表現增進與運動傷害恢復之間取得平衡。

106全大運與接續舉辦的2017臺北世大運，是國內體育界的大型盛會，更是運動物理治療專業發展的契機。

【小檔案: 全國大專校院運動會】

全國大專校院運動會，簡稱全大運，是由教育部主辦讓全台灣大學生運動員參加的綜合性體育活動，每一屆會交由各大專校院主辦，中華民國大專院校體育總會協辦及籌辦分區錦標賽。第一屆大專校院運動(原名:大學聯合運動大會)起源於1951年在臺北市立教育大學舉行，1956年更名為臺灣省中等以上學校運動會，當時競賽種類只有田徑項目，至1955年共辦了4屆。1969年，大專校院增加迅速，因而改為單獨由大專院校舉辦之全國大專校院運動會，因此第一屆全大運自1970年正式由臺北市立體育專科學校首度承辦，之後每年由各大校院輪流申辦，舉辦日期在每年4至5月間，賽期以7日為限，而今年2017年的全大運由國立臺灣大學承辦，從5月6日起至5月10日舉辦為期5天的一連串賽事。

（本文作者趙遠宏為臺灣大學物理治療學系第25屆畢業生，現職為臺臺大物理治療學系助理教授）

(中時電子報)