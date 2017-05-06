NBA》美媒公開4年前專訪 小刺客說到做到！
《HoopsHype》資深記者甘迺迪5日貼出，他在2013年9月專訪塞爾提克「小刺客」艾塞亞湯瑪斯內容，當時湯瑪斯還在競爭國王先發席位，卻已宣告假如自己得到機會，就會成為NBA最佳控衛之一，如今他真的說到做到！
湯瑪斯在4年前的專訪提到，「如果我能得到1個機會，我會打出名堂成為NBA頂級控衛之一，我對自己充滿信心，因為我在每個早晨與傍晚都在苦練，但在NBA，你必須得到機會，才有可能打出高水準表現，我會持續苦練。」
「我並不是說會在1個晚上就變現實，當我全心全意投入籃球，只要給我機會，天空才是我的極限，老實講，我認為自己可以成為最好的小個子球員之一，我會跟隨戴蒙史陶德邁爾、艾塞亞湯瑪斯、波格斯、艾佛森等人腳步。」
「這些傑出的矮個子球員改變籃球運動，我希望自己也能跟他們一樣出色，且成為最好球員，我會努力讓自己變得更好，不管發生什麼，我都會這麼做，因為我清楚自己可以做得到，成為籃球史上最頂尖的小個子球員之一。」
如今看來，湯瑪斯做到了！他在2014年離開國王，短暫加盟太陽，卻因不受重用，2015年2月被交易到塞爾提克，到了上個球季，終於等到他期待已久的機會，逐漸穩坐塞爾提克先發控衛地位，本季更是大放異彩。
本季除了76場例行賽全部先發，湯瑪斯平均得分(28.9)、投籃命中率(4成63)與罰球命中率(9成09)皆創生涯新高，更連2季獲選明星球員，湯瑪斯證明在機會降臨的那天，他確實能做到跟4年前自己的「預告」！
(中時電子報)
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