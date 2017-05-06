梅西禁賽撤銷 阿根廷晉世足利多

阿根廷隊長梅西（右）在對智利的比賽中，與巴西籍助理裁判卡瓦略發生口角衝突。（美聯社資料照）

5屆世界金球獎得主梅西（Lionel Messi）因為在世界盃資格賽對裁判出言不遜，遭到4場禁賽重懲，申訴後國際足總（FIFA）宣布撤銷後3場禁令，1萬瑞士法郎的罰款也取消，表示梅西可以繼續在世足資格賽出賽，帶領阿根廷晉級。

「FIFA上訴委員會贊同阿根廷足協所提出的申訴，對於梅西行為不當一案，撤銷由FIFA紀律委員會所做出的處分決定。」FIFA聲明進一步指出，儘管上訴委員會認為梅西確實有辱罵行為，卻沒有足夠證據支持他是要侮辱裁判，也就是說，FIFA接受梅西只是在發洩情緒的解釋，遂撤銷處分。

阿根廷因為梅西突然遭到禁賽，以0比2輸掉作客玻利維亞的世足資格賽，也讓他們在南美區掉到第5名，領先第6的厄瓜多只有2分。

南美區資格賽取前4名直接晉級明年世足32強，第5名得與大洋洲冠軍進行主客兩回合的洲際附加賽，決定誰能搭上世足末班車。

南美各國都只剩最後4場資格賽，阿根廷接下來要對陣烏拉圭、委內瑞拉與秘魯，如今失而復得有梅西助陣，晉級世足的機會也大為增加。擔心明年世足看不到梅西的球迷，雖然危機還沒完全解除，至少可以稍微鬆一口氣。

(中時電子報)