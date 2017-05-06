59歲蔡琴個唱前夕 驚傳家中摔斷腿

蔡琴驚傳家中摔斷腿，所幸是虛驚一場。(本報系資料照，羅永銘攝)

59歲歌后蔡琴本月中即將在台灣舉辦一連3場《百萬精華》演唱會，未料卻在開唱前夕，昨晚驚傳在家中不小心摔斷腿，恐怕會影響演出。

蔡琴驚傳在家中摔斷腿，不過據《蘋果日報》報導，蔡琴弟弟稍晚代姊澄清，表示沒這麼嚴重，只是1個月前扭到腳，也保證蔡琴演唱會會如期舉辦，絕不會因扭傷影響行程，請歌迷放心。

(中時電子報)