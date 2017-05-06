苗栗塑膠工廠火警 1人失聯

苗栗縣頭份市中央路一處塑膠工廠5日晚間9點許傳出火警，消防局出動頭份、竹南及造橋分隊人車前往搶救，約600平方公尺廠房全面燃燒，延燒到隔壁以鐵皮屋搭蓋的快炒店，目前人都已撤出，火勢約在晚間10點半撲滅。

據了解，廠房失火時有4人跑出，火勢撲滅後，發現1名男子失聯，警消正在火警現場清查。

(中時)