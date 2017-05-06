尋找勝利火花「喬帥」驚爆解散教練團

喬柯維奇與教練團結束合作關係。(美聯社資料照)

去年底才和教練貝克(Boris Becker)分道揚鑣，塞爾維亞前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，5日再宣布與舊有教練團，包括合作近11年的教練瓦伊達（Marian Vajda）、體能訓練師格里茨（Gebhard Phil Gritsch）及物理治療師艾馬諾維奇（Miljan Amanovi）結束合作關係，誓言力圖振作。

喬克維奇5日在個人官網公布與教練團「分手」消息，「對於瓦伊達、格里茨和艾馬諾維奇這幾年的專業指導，以及對我選手路上的奉獻，對他們的感激我會銘記在心，沒有他們背後支持，我不可能達到職業巔峰。」

「喬帥」去年11月步下維持122周的世界第一王座，讓位給英國莫瑞(Andy Murray)，他最近一次大賽奪冠已經是去年法網，隨後溫網提前32強落馬，美網與冠軍擦肩，去年底與貝克「分手」後成績未見好轉。

儘管年初杜哈男網賽封王，但喬柯維奇澳網又爆冷64強止步，印地安泉賽和蒙地卡羅大師賽也都未能挺進最後4強，為展現決心，「喬帥」大破大立解散教練團，作為重新開始的解方。

「我想這會是我人生的全新篇章，我希望找到方法，找回那個最強壯的自己。我相信時間會帶領我，找到對的人、與我合作的教練。」喬帥說，「我想我是個天生的獵人，我最大的目標，就是重新找回場上的勝利火花。」

(中時電子報)