尋找勝利火花「喬帥」驚爆解散教練團
去年底才和教練貝克(Boris Becker)分道揚鑣，塞爾維亞前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，5日再宣布與舊有教練團，包括合作近11年的教練瓦伊達（Marian Vajda）、體能訓練師格里茨（Gebhard Phil Gritsch）及物理治療師艾馬諾維奇（Miljan Amanovi）結束合作關係，誓言力圖振作。
喬克維奇5日在個人官網公布與教練團「分手」消息，「對於瓦伊達、格里茨和艾馬諾維奇這幾年的專業指導，以及對我選手路上的奉獻，對他們的感激我會銘記在心，沒有他們背後支持，我不可能達到職業巔峰。」
「喬帥」去年11月步下維持122周的世界第一王座，讓位給英國莫瑞(Andy Murray)，他最近一次大賽奪冠已經是去年法網，隨後溫網提前32強落馬，美網與冠軍擦肩，去年底與貝克「分手」後成績未見好轉。
儘管年初杜哈男網賽封王，但喬柯維奇澳網又爆冷64強止步，印地安泉賽和蒙地卡羅大師賽也都未能挺進最後4強，為展現決心，「喬帥」大破大立解散教練團，作為重新開始的解方。
「我想這會是我人生的全新篇章，我希望找到方法，找回那個最強壯的自己。我相信時間會帶領我，找到對的人、與我合作的教練。」喬帥說，「我想我是個天生的獵人，我最大的目標，就是重新找回場上的勝利火花。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。