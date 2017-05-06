上月才交保 男這月又尾隨落單老婦搶錢

新北市38歲連姓男子上個月中旬才因通緝遭逮捕歸案，交保後不久，本月2日晚間竟騎乘贓車，隨機在新莊區中華路行搶騎腳踏車返家的70歲張姓老婦人，警方成立專案小組連日追查，4日持拘票在三重逮捕連嫌，並起出作案衣物和贓車，訊後依搶奪、竊盜和恐嚇取財移送法辦。

警方表示，連嫌2日晚間行搶張婦放在腳踏車置物籃的手提包後，往板橋中和方向逃逸，後發現得手的手提包內無現金，又在中和犯下恐嚇取財案件，經警方專案小組全力追查，2天後順利將連嫌逮捕到案。

(中時)