美女作家林奕含自殺事件持續延燒　蕭永達再爆還有狼師專挑雄女下手

年輕女作家林奕含曾遭補教名師誘姦導致長期憂鬱而自殺身亡，事件持續延燒，各界撻伐被指涉的狼師陳星，高雄市議員蕭永達5日再爆料指稱除陳星涉案外，還有另1名補教名師10年來專挑高雄女中漂亮女學生下手，至少2人受害，9日他將在議會公布該名狼師身分，並對相關指控完全負責。圖為雄女學生放學時步出校園。（王錦河攝）

年輕女作家林奕含曾遭補教名師誘姦導致長期憂鬱而自殺身亡，各界撻伐被指涉的狼師陳星，高雄市議員蕭永達5日再爆料指稱除陳星涉案外，還有另1名補教名師10年來專挑高雄女中漂亮女學生下手，至少2人受害，9日他將在議會公布該名狼師身分，並對相關指控完全負責。圖為雄女學生放學時步出校園。（王錦河攝）

幾位學生行經陳星曾任教的高雄同心補習班前。（王錦河攝）

幾位學生行經陳星曾任教的高雄同心補習班前。（王錦河攝）

1位學生行經陳星曾任教的高雄同心補習班外牆文宣海報前。（王錦河攝）

年輕女作家林奕含曾遭補教名師誘姦導致長期憂鬱而自殺身亡，事件持續延燒，各界撻伐被指涉的狼師陳星，高雄市議員蕭永達5日再爆料指稱除陳星涉案外，還有另1名補教名師10年來專挑高雄女中漂亮女學生下手，至少2人受害，9日他將在議會公布該名狼師身分，並對相關指控完全負責，蕭強調9日當天若不是他退出政壇，就是名師身敗名裂。

遭指控的補習班日前委託律師發出聲明，要求外界停止不實指控，若再有惡意詆毀絕對循法律途徑保護商譽。

(中時)