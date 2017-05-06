《KMT黨主席選戰觀察之四》 郝龍斌：靠「空戰」轟成第一！

雖然礙於規定無法出席國民黨駐美總支部的期中會議，郝龍斌現身會議結束後的惜別餐宴，與海外幹部搏感情。(圖:陳子巖攝)

郝龍斌抱怨無法與海外黨員作直接連繫。(圖:陳子巖攝)

部分海外幹部與郝龍斌合照。(圖:陳子巖攝)

﹝編按：國民黨主席選舉在五月進入最後衝刺之際， 本報記者於近日親身走訪各主要後選人進行深入觀察，並作系列報導。﹞

在國民黨6位黨主席候選人當中，當以「上將之子」的郝龍斌最擅長於打「空戰」了。就靠著這一擅長的「空戰」，至少在4家民調中，讓郝最被看好！

不過，郝龍斌在這場國民黨黨主席之爭中所打的「空戰」，並非動刀動槍的軍事攻勢，而是「電子文宣戰」，攻勢凌厲、快速無比、無遠弗屆。畢竟，郝龍斌是很會選舉的，過去的立委和兩任的台北市長，郝可不是白幹的！

舉例來說，自選戰開打以來，每當郝龍斌在各家「郝民調」出爐之後，只要是對郝「利多」的，郝鐵定在第一時間就會將這「好消息」傳遍海外。

除此之外，郝龍斌的競選文宣團隊，也都會及時的將「郝老闆」對當前新聞事件的反應立即向外傳達、昭告天下。這讓人似乎感覺到郝龍斌的選戰打法是含有濃濃的「新黨味」！畢竟，郝龍斌曾經還是新黨的領導人。

郝陣營的最大挑戰應是：如何將高民調轉換成實際的選票，尤其是在中南部。畢竟，民調與實際黨員票是不能畫等號的。

參選以來，郝龍斌的選情始終是被看好的，本應該是無可抱怨的，但郝還是經常抱怨不已。郝龍斌最大的抱怨就是：他無法與海外黨員作直接連繫，因為，黨中央基於海外黨員的隱私與安全，而拒絕將海外黨員名冊給他看，讓他很無奈。

郝的這一抱怨，不僅在其文宣中一再提出，甚至在駐美總支部於4月下旬在台舉行期中會議時也嚐到了「閉門羹」，不得其門而入。所幸的是，郝在期中會議結束後的惜別餐會時才有機會向海外黨部幹部好好的「抱怨」了一番。

不過，「抱怨歸抱怨」，郝龍斌仍然展現了「大將之風」，當晚郝還逐桌的與來自全美的黨部重要幹部大搏感情，從頭打到底。這說明了：郝還是相當「懂」選舉的。

令人印象最為深刻的，在眾多黨主席候選人中，郝龍斌是率先不以參選2020年大位為前提的黨主席參選人。郝的這一「不選」是動人的：郝不僅將自己「抽出」2020年大位之爭，並強調黨主席不應成為角逐大位的「跳板」。這一訴求，讓郝龍斌的立場變得更超然，郝氣勢也就因之而奮起了。

儘管如此，郝卻也因為這一「不參選2020年大位」宣示，而被解讀為與另一名黨主席熱門候選人吳敦義「眉來眼去」的，兩人之間似乎是有「吳郝配」的「暗盤」，至少在選戰開打之初這兩人就是如此的「一搭一唱」的。

然而，隨著選戰進入5月短兵相接階段，吳頗有「整碗捧去」之勢，而郝亦有，「分道揚鑣」之圖。近來，吳、郝之間似乎是越走越遠，偶而，彼此還會互批、互射「冷箭」，令外界越看越不像是選後會合作的「伙伴」。這恐怕就是今年這場國民黨黨魁之爭最為弔詭之處了！

(中時電子報)