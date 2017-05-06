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林奕含父母痛訴：女兒曾說 還有3位女學生被他誘姦

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林奕含（圖）曾告訴父母，還有3位女學生跟她一樣，被同一個老師傷害！（翻攝自林奕含臉書）
林奕含（圖）曾告訴父母，還有3位女學生跟她一樣，被同一個老師傷害！（翻攝自林奕含臉書）
林奕含父母5日發表的聲明之一。（翻攝）
林奕含父母5日發表的聲明之一。（翻攝）
林奕含父母5日發表的聲明之二。（翻攝）
林奕含父母5日發表的聲明之二。（翻攝）
林奕含父母5日發表的聲明之三。（翻攝）
林奕含父母5日發表的聲明之三。（翻攝）

美女作家林奕含生前接受《Readmoo閱讀最前線》的最後專訪，談及她的第一本小說《房思琪的初戀樂園》：「有一個老師，長年利用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生。」林奕含的父母5日深夜發布驚人聲明指，林奕含曾告訴父母，除了她，還有3位女學生，被同一個老師傷害！

自殺前一天午夜曾發信 林奕含：突然有事要忙
林奕含生前訪談「房思琪式的強暴」

林的父母指出，林奕含為了保護和不傷害那3位女學生，堅持不肯透露3位女學生的名字。林奕含把其中一個被黑道威脅，強拍裸照的女學生，化身為書中女主角房思琪的遭遇，第2個女學生則曾在PTT控訴，她代入了郭曉奇的經歷中，第3個受害者是奕含台南女中的學妹。

以下為林奕含父母完整聲明：

各位好友，

「人類歷史上最大規模的屠殺，是房思琪式的強暴（12分：00秒）…….我很確定….台灣….現在、此刻，也正在發生(12分：30秒)…….有一個老師，長年利用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生（13分：30秒）」

奕含曾經告訴我們夫妻說，另外還有3位女學生跟她一樣，被同一位老師傷害。

奕含把其中一個被黑道威脅，強拍裸照的女學生，代入房思琪的遭遇中，另一個在PTT網路控訴的女學生，代入郭曉奇的經歷中，還有一個受害者是她台南女中的學妹。可是，奕含為了保護和不傷害那3位女學生，她堅持不肯透露那3位女學生的名字。

正因為我們知道，受害女學生不只是奕含一人，所以我們才會那麼希望：要預防！不要再有下一個房思琪！

林炳煌、賴嘉芳 2017-05-05 深夜

各位好友，請原諒我們夫妻倆，沒有足夠的力量來幫助奕含完成她的心願：讓社會上，不要再有下一個房思琪！所以，請大家再幫我們和奕含廣傳一次網站、FB、LINE和媒體。無限感激！！

★請珍惜生命，再給自己一次機會。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

林奕含最後專訪影片 | Readmoo電子書
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關鍵字：林奕含聲明
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