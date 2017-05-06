不舒服！搭機被胖子擠 索賠300萬

飛機的座位過小，身材較龐大的人搭飛機常感到不方便外，有時也會不小心造成他人困擾。(圖片取自達志影像)

聯航強拖華裔醫師下機的新聞爆發後，越來越多人關注到身為飛行旅客的權益，最近一名搭乘美國航空(American Airlines)的旅客聲稱，因為在旅途中被鄰座的大胖子擠額十分不舒服，但空服員卻拒絕他換位的要求，一怒之下告上法院，索賠10萬美元(約台幣300萬)。

媒體報導，67歲澳洲籍男子泰勒（Michael Anthony Taylor）搭乘一班往洛杉磯的班機，旅途中他被擠在兩名大胖子中間，座位不過43公分寬，兩面龐然大物夾攻下，不斷跨越座位界線，入侵他的空間，他只能將自己「壓縮」在飛機座位，被迫用蹲、跪、緊抱雙臂、甚至最後只能站起來或躲在廁所馬桶上抒解壓力，過程痛苦不堪，讓他一路煎熬14小時。

泰勒表示，這段14小時的酷刑，導致他永久性的背傷與頸傷。空服員卻漠視他的需求，拒絕他一再提出的換位要求。

他強調，他不怪他的胖子鄰座，因為「他也買了機票」，只怪航空公司，漠視乘客的需求。最後他提起訴訟，要求美航為他的傷害賠償10萬美元，呼籲航空公司設計座位和安排乘客座位能更人性化。

航空業為了增加商業利益不斷壓縮旅客的座位空間已不是新鮮事，而通法相關專家簡森(Thomas Janson)說，這項控訴可能對航空業產生重大影響(could have a significant impact on airline industry)。

(中時電子報)