聯航又出包 飛巴黎載到舊金山
美國聯合航空(United Airlines)又出包！一名女性乘客原本購票搭乘聯航從美國東岸要直飛法國巴黎，不料卻被載到了美國西岸的舊金山，一段原本只是7.5小時的航程，害她足足花了28小時才能回家。
近日因為將亞裔乘客強趕下機事件引發軒然大波的聯航，成為鎂光燈關注的焦點。聯航在發生這個大烏龍事件後，已經對該名乘客道歉，並做出補救，還稱事件是「恐怖的錯誤」。
ABC新聞網4號報導，一名只說法語、聽不懂英文的法國女乘客，原本在紐澤西的紐沃克機場要搭乘聯航班機飛到法國巴黎的戴高樂機場，她在完成報到手續之後，在預定的登機門登機，登機時還把手上的登機證給地勤人員掃描，之後也順利上了飛機並找到了她登機證上的座位22C。
由於當時已經有其他乘客已經坐在那個位子上，她便請空服員過來處理，一名女性空服員看了她的登機證，並沒有詢問她任何問題，然後就為她安排了其他的座位坐下，一路便做到舊金山。
這名法國乘客並不知道，原來她要搭乘的飛機在登機前不久突然換了登機門，而她又聽不懂英文，完全不知道登機門並非原先登機證上的號碼，而航空公司也完全沒有聯繫她或用電郵通知她登機門有改變，才導致她誤上了飛往舊金山的航班。
她的這趟原本只是7.5小時往東飛的航程，竟因此烏龍的變成往西飛，最終她在舊金山停留了11個小時轉機，才又飛回法國巴黎。
聯航除了安排相關的接待事宜，並提供該乘客折價券做為補償，聯航表示會與紐沃克機場的團隊一起努力，避免類似事件再度發生。
(中時電子報)
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