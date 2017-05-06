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少子化如何增「性福」？男性該吃和不該吃的食品

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／整理報導
男性生殖力
少子化嚴重，懷孕大不易！研究顯示，男性如攝取某些食物能助妻子順利懷孕，而有些食品卻恐削弱生殖力。（達志影像／shutterstock提供）

工作壓力大、物價高漲，，近年來台灣「少子化」嚴重，不光是年輕爸媽不願增產報國，有些是壓力大，而影響男性生育力、女性懷孕大不易！然我們都知道，懷孕不只是女人的事，有研究顯示，男性如攝取某些食物能助妻子順利懷孕，而有些食品卻恐削弱生殖力。究竟該吃食物可多攝取，哪些食物該迴避呢？

●增進男性生育能力的食品

1含鋅食物：

對男性而言，補充含鋅食物，有助於維持生殖機能，含鋅食物包含牡蠣、生蠔、魚、蝦等海鮮。此外，葉酸也對生殖機能有益，鋅和葉酸結合有加乘效果。富含葉酸的食物像是蘑菇、綠藻、菠菜、蘆筍、黃豆、豆製品。此外，另蛋黃、豆類、花生、大白菜、堅果也是不錯的選項，多種維他命也能獲取鋅

2.蔬菜和水果：

常吃蔬果，有益健康，因蔬果中富含抗氧化劑，能預防細胞受損，增男性受精能力。如要多一些維他命A，可多吃紅蘿蔔、紅椒和杏桃等；如要多一些維他命C可吃橘子、番茄、葡萄柚、花椰菜。另，維他命E讓精子充滿活力

3. Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸能增強受精能力。魚類則以高脂魚為主，如鮭魚和沙丁魚。至於堅果類的南瓜籽、核桃、亞麻籽、杏仁等也是很好的選擇。

4. 紅石榴汁

石榴含有豐富抗氧化劑與維生素C。據早先醫學研究指出，石榴汁能提高精子的數量和品質。

●破壞男性生殖力的食品

1、垃圾食品

高油脂、高糖、高鹽等食品會導致肥胖、腰圍變粗，長久下來，更會導致心血管疾病，除對心臟有害，更有損害男性的生育能力。

2、含汞的魚類

深海魚類美味，然部分深海魚含汞量較高，然我們都深知，吃下含汞類食物，對男性和女性的生育功能均會造成傷害。避免吃進含汞量最高的魚類，如箭魚、鯖魚、又名馬頭魚、鮪魚、鯊魚等。

3、添加咖啡因的飲料及酒精

每天適量的咖啡、茶有益健康，然研究指出，喝太多咖啡、茶、能量飲料或酒精恐會損害精子數量。建議每天攝取咖啡的數量不超過2杯，並盡量減少飲酒。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：大紀元

關鍵字：男性生殖少子化
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