以「微笑」為主題！「全國身心障礙者文藝獎」徵件中
以「微笑」為主題，盼身心障礙者透過創作表達情感！文薈獎自1998年開始舉辦，其目的是提供身心障礙的朋友們一個舞台，鼓勵他們用藝文創作的方式，分享生活的故事及對生命的熱愛，舉辦至今參賽者臥虎藏龍，已有多位得獎者找到自己創作的舞台。
如用文字與周遭溝通，幫助自己走入社會，目前已出版「我和地球人相處的日子」一書的游高晏，知名偶像劇「我可能不會愛你」裡面可愛「方頭獅」的設計者鄒明貴，參與過電影「逆光飛翔」演出且立志當導演的林立翔等等，都曾經得過獎，所以參加「文薈獎」已是身心障礙者的年度藝文盛事。
第16屆文薈獎將於5月5日啟動記者會上熱力展開，會中特別邀請知名團隊「啄木鳥樂團」蒞臨演出，樂團由視障者所組成，擁有豐富的國內外表演經驗，他們希望能像啄木鳥一樣，用音樂醫治人的心靈，聽他們的音樂，如同進入森林般的快活、健康。
主辦單位文化部所屬國立彰化生活美學館表示，今年徵件以「微笑」為主題，期望鼓舞更多身心障礙者透過創作勇於表達情感，與大眾分享內心世界，在生命的舞臺上找到屬於自己的位置。
今年更於活動前期走入校園與學生互動，營造善與美的友善環境，串聯起身心障礙朋友與大眾間微笑的弧度，並搭配北、中、南巡迴展覽，今年特別邀請講師親臨展覽現場進行生命講座及導覽，為參觀者與創作者搭起一座情感的橋樑，傳遞作品的溫度與感度。
本屆文薈獎徵件日期，自即日起至2017年7月31日（一）截止（以郵戳為憑），分為「文學類」、「圖畫書類」、「心情故事」三類，最高首獎6萬元，共有71個獎項名額。為鼓勵創作，前1500位符合資格參賽者即可獲超商壹百元禮券乙張，歡迎對藝文創作有興趣的身心障礙朋友踴躍參加，詳細報名資料可來電第16屆文薈獎徵件小組04-25682663。
(中時電子報)
關鍵字：身心障礙者
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