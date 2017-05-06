美婦用爽身粉罹癌 嬌生賠33億

維吉尼亞州女子史蘭普（Lois Slemp）天天持續使用嬌生爽身粉及淋浴粉產品近40年，才發現罹癌，因此向嬌生提告。(圖片取自New York Times)

最近美國嬌生（Johnson & Johnson）爽身粉又有一起致癌獲賠鉅款的案子，美國密蘇里州一個陪審團昨天裁定嬌生公司涉嫌讓1名長期使用含滑石粉的嬌生爽身粉婦女致癌，須賠償逾1.1億美元（約33.2億元台幣）。

維吉尼亞州女子史蘭普（Lois Slemp），她2012年被初步診斷出卵巢癌，後來復已擴散至肝臟。她供稱天天持續使用嬌生爽身粉及淋浴粉產品近40年，才發現罹癌，因此向嬌生與滑石粉供應商「英格瓷」（Imerys）提告。

檢察官認為該公司沒有充分警告使用產品的患癌風險，但專家表示，暫無證據顯示產品會致癌，嬌生表示會提出上訴。目前判決嬌生應擔負99%的損害賠償責任，支付1.05億美元給原告，而英格瓷應擔負1%。共5萬美元。總賠償金額1.1億美元（約新台幣33億元）。

據了解，此類訴訟的約2400宗訴訟中，這是判賠金額最高的。先前嬌生已經歷4場審判，其中3場原告共獲判賠1.95億美元（約60億元台幣）。

(中時電子報)