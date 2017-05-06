「伍」感設計添芬芳！「台灣茶文化」登倫敦工藝週獲好評

設計師洪若筠示範五種烏龍茶沖泡及品茗方式。（文化部提供）

台灣茶文化揉合了常民生活與工藝美感，5月3日-7日在英國舉行的「倫敦精緻工藝週」(London Craft Week)特別推出一系列的茶文化展覽、表演活動，從台灣北中南各地茶園，挑選了五種具有台灣獨特風味的烏龍，並與其茶性搭配五支由當地陶土製作的手拉壺，展現台灣烏龍的精髓與多樣性，讓熟悉西方茶飲的英國民眾及專業人士，認識台灣茶具製作的精湛工藝，與當代茶席的嶄新風貌，獲得國際媒體「金融時報」熱烈報導及各界迴響。

「倫敦精緻工藝週」為倫敦每年一度、以「工藝」為主軸之大型活動，呼應近年文創設計界對於工藝職人專業之回歸與關注，邀請英國國立維多利亞與艾伯特博物館(V&A博物館)、大英博物館、皇家藝術學院、工藝協會(Craft Council)等全球知名藝術場館、機構參與，及設計界重量級雜誌Wallpaper與眾多設計品牌，共同在倫敦市區推出超過230項展覽及各式活動，獲得倫敦市政府支持。工藝週主席薩爾特(Guy Salter)表示，舉辦工藝週之目的在於「展現工藝品蘊含想像力、獨特性、熱情與技藝的精彩融合」。

現場民眾品茗。（文化部提供）

台灣今年首度由文化部、駐英國代表處文化組支持，及國立台灣工藝研究發展中心、新北市坪林茶業博物館等協力合作之下，在倫敦精緻工藝週推出展覽與茶席示範演出。首先登場的活動「伍:台灣烏龍的5種風味」，特別邀請設計團隊Native & Co，在倫敦市中心最熱鬧的皮卡迪里大街策劃展覽，以養壺的基礎為發想，從台灣北中南各地茶園，挑選了五種具有台灣獨特風味的烏龍，並與其茶性搭配五支由當地陶土製作的手拉壺，展現台灣烏龍的精髓與多樣性，並且將台灣獨創的乾泡法融入當代元素重新呈現，帶來全新的品茶概念。「伍」的主題也將充斥整個展場設計，從整體視覺感受，貫穿到空間的運用。

為了讓展出內容有更緊密的連結，茶吧的結構巧妙劃分成五個區塊，再度呼應了此次「伍」的主題。更利用留白的空間、暖色調的木質、及傳統的茶具，營造出當代極簡的新台灣風味。

駐英國代表處林永樂大使特別受邀出席5月3日展覽開幕晚會，他表示，台灣設計工藝在國際的表現極為亮眼，從2016年台北獲選世界設計之都、同年參加倫敦設計雙年展獲得國際青睞，今年更正式登上「倫敦精緻工藝週」，將台灣最精湛的茶飲及茶具工藝，與愛好茶飲的英國主流觀眾一同分享。

台灣茶文化活動不僅獲得工藝週大會網站特別關注，更獲「金融時報」報導盛讚台灣「以茶具材質搭配茶飲，使茶湯更加純淨」，以滿滿的創意注入全新的茶文化體驗，吸引各界高度矚目。

同時，文化部特別與V&A博物館共同邀請曾獲DFAA亞洲最具影響力設計獎、台灣文創精品獎、德國iF傳達設計獎的「陶作坊」首次來到倫敦，將於5月6日前進V&A博物館呈現「台灣茶席演出、示範與品茗」(Tea from Taiwan—Performance, Demonstration and Tasting at the V&A)活動，透過創意茶宴、舞蹈、品茶等豐富形式，展現台灣茶文化的多重可能。

陶作坊不僅將以創意巧思，帶來結合八種藝術形式的跨界演出，也將引領參與者細細品味台灣獨特的節令茶飲，及介紹茶具的溫厚質地，讓英國觀眾充分沈浸於台灣茶文化的五感體驗。

(中時電子報)