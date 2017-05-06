藏18克大麻判關18年 法官被斥「離譜」
美國有些州已經可以合法吸大麻，雖然如此還是有一名男子因為藏有18克重的大麻，被判監禁18年，且不准假釋，而這個判決，讓路易斯安那州最高法院首席法官認為同僚太離譜，做這種判決只是在浪費社會資源。
警方在2013年搜查被告女友的房屋時發現這些大麻，裁定被告霍華德（Gary D. Howard）藏有大麻，認為他意圖分發給他人，法官在2014年判處他為累犯，之前霍華德2008年曾藏槍被捕。
哈佛學院公平處罰計劃主任史密斯（Rob Smith）表示，路易斯安那州的法律做出這些嚴厲的判決將使其他州感到尷尬。
首席法官約翰遜（Bernette Johnson）表示，法院對這麼少量的大麻，最多只能製作18支大麻香菸，卻將男子長期監禁，這是「荒謬」和「可笑」的決定，更質疑，霍華德的判決是否因為每克大麻判囚一年。
她強調，因為這小量的大麻，州政府卻要以每年約23000美元(約台幣70萬)的開支監禁被告，總共花費超過40萬美元(約台幣1200萬)，卻對社會沒有任何助益，只會進一步加重經濟困境和納稅人負擔。
(中時電子報)
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