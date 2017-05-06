鋒面通過 北部降溫有雨 中南部仍高溫留意空品
今日受到微弱鋒面通過及東北風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，北部低溫23度、高溫26-29度，中南部高溫31-33度，東部高溫則是29度左右。
降雨部分，北部、東半部地區及馬祖、金門有短暫陣雨，午後中南部山區亦有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖為多雲的天氣。
而東部地區對流旺盛，部分地區發生短時強降雨狀況，氣象局也針對台東、綠島、蘭嶼等發布了大雨特報。另外水利署稍早也針對台東地區發布淹水一級警戒，請附近居民及經過人車留意安全。
今天隨著涼空氣南下，北部的溫度會稍降2-3度，但這波感受上不是太強，僅略涼一些，會延續到周日，但中南部則較無感。而下一波天氣變化時間點約會在下周二、三，到時也會有波鋒面接近，水氣也會稍增，並偶有短暫雨勢，接下來的周四、五、六，南風增強，就又會轉為較炎熱的天氣型態。
至於在今天空氣品質部分，雲嘉南、高屏及金門地區為為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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