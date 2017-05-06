新南向拚觀光！不只赴日賞櫻 搭遊輪玩越南、香港有新意

越南下龍灣美景被聯合國教科文組織列為世界自然景觀文化資產。（達志影像／shutterstock提供）

今夏旅遊來些不一樣的吧！搭遊輪遊香港看世界三大夜景、至越南「下龍灣」賞山水仙境！近來「新南向」議題正夯，其實旅遊除往北去日本、韓國玩外，到鄰近的香港、越南下龍灣也可搭遊輪，體驗和搭飛機不同的感覺！在遊輪上體驗各種設施、品嚐美味、參與活動，認識新朋友，還能在陽台邊欣賞碧海藍天！

為亞洲人打造的國際奢華遊輪「盛世公主號」。（公主遊輪提供）

台灣躍居亞洲第二大客源市場（僅次於大陸），有鑑於「移動式旅遊」正夯，近來國際三大郵輪業者也進駐台灣，以基隆港、高雄港為母港，改變船舶噸位空間、增闢多樣化航線與強化各式休閒設施，要讓旅客有全新體驗的極致感受！

有旅遊業者包船，明（2018年）搭遊輪赴日賞櫻。（圖為德島勝浦町將為雄獅旅遊的遊客封村賞櫻，雄獅旅遊提供）

有郵輪業者就推出沖繩水族館結合古城文化之旅、也有業者欲以包船形式在明（2018年）赴日賞櫻。此外，觀光拚「新南向」，搭郵輪去香港登太平山、到越南下龍灣欣賞「水上桂林」之稱的自然風光。

「沖繩美麗海水族館」是當地有名的觀光勝地。（達志影像／shutterstock提供）

●沖繩遊古城、看美麗水族館

逐漸感受暖活氛圍？陽光沙灘大海，正呼喚著我們！不妨搭著遊輪回歸海島風情，來琉球最大島首都「那霸」，在繁華中發掘文化遺產「首里城」，獨特的「守禮門」更展現中日融合的文化特色，同時一覽那霸市全景風貌。另外也別錯過美麗水族館，一窺「世界最大魟魚」及充滿鯨鯊、熱帶魚的絢爛世界，快來預約琉球群島的夏日之旅吧！

站在太平山的遙望台上，可以看到香港美麗夜景。（達志影像／shutterstock提供）

●品味浪漫！香港太平山賞美景

雖說從台灣搭飛機至香港僅約2小時，然香港本身就是「港口」，搭乘遊輪來香港也有不同感受！下了遊輪可參加行程，於香港至高點以及地標之一的「太平山」上一覽中環維多利亞港及對岸九龍的風景。太平山頂除了有一個購物中心（山頂廣場）外，還可以清楚看到中環維多利亞港及對岸九龍的風景。此外，由於早年已經有不少英國人在此定居，因此也留有不少歷史建築，都是旅人不可錯過的景點。

有【海上桂林】美譽的下龍灣，景色山水相連，鬼斧神工，煙波浩渺，峰巒疊翠，令人歎為觀止。（公主遊輪提供）

●越南下龍灣看世界自然遺產

下龍灣坐落在越南海防市吉婆島以東，鴻基市以南。這裡也是電影《007 明日帝國》拍攝場景，更被聯合國教科文組織列為世界自然景觀文化資產。這一片海域上散布著 1600 多個石灰岩質島嶼，突出海面有如奇形怪狀的岩石雕刻，例如 鬥雞島、老鼠島、烏龜島、人頭島、雙乳峰......等。「下龍」這個名字照字面意思來講，是指蜿蜒入海的龍。趁著夏天，不妨乘坐遊輪遊覽這有【海上桂林】美譽的下龍灣，景色山水相連，鬼斧神工，煙波浩渺，峰巒疊翠，令人歎為觀止。

搭乘遊輪旅遊也能感受不同風景，因為郵輪本身就是一個旅遊目的地。（圖為公主遊輪，業者提供）

●購物沒有限「公斤數」遊輪之旅正夯！

遊輪將旅人帶往一個一個城市，體驗海上與上岸的特色風光。緊接著就是母親節了，據民調指出，有9成民眾認為帶媽媽一起搭遊輪便是超棒的禮物，是個可以一邊享受五星級服務與吃喝玩樂全包行程，還能免去長輩舟車勞頓的辛苦。

如國際遊輪三大品牌業者的「公主遊輪」旗下的首艘專為亞洲賓客量身訂製的奢華遊輪—「盛世公主號」開啓首個歐洲航季，直至今年5月；隨後則以「海上絲綢之旅」為主題巡航至亞洲各地，更將於6月30日抵靠台灣，爾後將另行前往其未來母港定點－上海。

船上隨處可見海上音樂派對，讓你從早到晚享受音樂不停歇。（公主遊輪提供）

搭乘遊輪旅遊也能感受不同風景，因為遊輪本身就是一個旅遊目的地。在遊輪上當船航行在海上，遊客可以在郵輪上不限時間享用各國料理、大玩DIY、看精彩絕倫的秀、露天電影院、各種海上音樂派對與豪華娛樂服務，提供百老匯等級的超水準視聽饗宴。

此外，遊輪旅遊還能不限重量大肆採購！話說近來日圓直直落，也有人赴日採購3C產品、水波爐！今夏來趟旅遊吧！把所有的時間打包，去旅行吧！在旅途的過程，你會發現不一樣的世界、看到不一樣自己！

(中時電子報)