狂 ! 阿拉伯想拖來冰山 供5年用水

阿拉伯聯合大公國為了解決當地缺水嚴重的問題，打算用船拖一座冰山到當地，供100萬人取用5年。(圖片取自YOUTUBE)

阿拉伯聯合大公國氣候十分乾燥，年均雨量不到100毫米，是全球最缺水的10個國家之一，用水量卻是全球各國平均2倍，未來25年內將面臨嚴重旱災風險。當地一家公司「國家顧問局」為了解決當地水資源不足問題，打算從南極洲外海1000公里處的赫德島和麥克唐納群島，用船拖一座冰山，運行8800公里，回到當地供100萬人取用5年。

公司負責人謝希說，為了把冰山帶到阿拉伯聯合大公國7個酋長國之一的富吉拉，已擬定技術和財務方案，認為拖行是最好的辦法，這個計畫將在明年初啟動。團隊已實地走過預定拖行路線，並且使用電腦模擬可行性，運算好路程，根據計算結果，這趟拖行需耗時一年，

據了解，平均一座冰山含有約909億公升的水。冰山拖到特製處理設施後，工人會開始「挖掘」冰山取水，這些水預計可供100萬人取用5年。

(中時電子報)