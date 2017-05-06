24年來首次 一美海豹部隊員索馬利亞被殺

美國海軍海豹部隊（NavySEAL）在索馬利亞有1名隊員喪生和另2名美軍受傷。(圖片取自businessinsider)

美國海軍一名海豹突擊隊（NavySEAL）成員在索馬利亞參與夜間突擊伊斯蘭激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）時被殺，另外有2名美軍受傷，這是相隔24年後，再有美軍在當地殉職。

美軍非洲司令部發言人麥克說，事發在周四，現場距離首都摩加迪沙65公里。行動中有另外兩名美軍受傷，但不清楚受傷的2名美軍是否也是來自精銳的海豹部隊。他說，這看來是1993年以來兩架「黑鷹」直升機在首都摩加迪沙被擊落後，首次有美軍在索馬利亞戰鬥行動中遇害。而當年摩加迪沙戰役（Battle of Mogadishu）造成18名美軍死亡，後來被拍成電影《黑鷹15小時》（Black Hawk Down）。

據了解，美軍特種部隊在空運索馬利亞部隊到目標地區後遭到攻擊，兩架美軍直升機參與突襲，雙方爆發激戰，其中6名青年黨戰士被美軍消滅。

(中時電子報)