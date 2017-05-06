MLB》昨飆大聯盟首三振 胡智為今下放3A

光芒台灣投手胡智為(左)，才上大聯盟一天，就回到3A。(美聯社)

效力光芒的台灣投手胡智為，昨因隊友告假，意外重返大聯盟，還送出生涯首次三振。但光芒今將左投手馬克斯(Justin Marks)升上大聯盟，選擇將胡智為送回3A；胡智為在大聯盟共投1.2局，自責分率還是0。

(中時電子報)