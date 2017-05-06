5月6日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●執政周年綠營民調 前瞻5大建設 軌道最無感

民進黨昨公布執政周年以「前瞻計畫」為主的民調記者會，最受外界爭議的軌道建設平均贊成度53.3％，居前瞻五大項建設支持度最低，中間選民贊成度不到5成，泛綠贊成者不到七成，耗資最鉅，竟是人民最無感的建設。

●北韓嗆聲：美暗殺金正恩失敗

北韓最高情治單位「國家安全保衛省」5日發表聲明，稱近日破獲並粉碎美國中央情報局（CIA）及南韓國家情報院（NIS）聯手策劃的一項陰謀，指控CIA與NIS重金買通北韓一名男子，要以生化武器對北韓最高領導人金正恩發動攻擊。該局稱，這麼一個「惡毒罪行」形同對北韓「宣戰」，因此決定展開「正義的反恐作戰」。

●拜會交通部 閉門會議逾1小時 朱盼調整前瞻 賀陳雞同鴨講

新北市長朱立倫昨下午拜會交通部長賀陳旦，希望將大台北8項軌道建設，及北台灣生活圈公路建設納前瞻，但未獲同意。賀陳旦反過來要求朱先支持前瞻草案在立院過關，將來在前瞻實施後的滾動檢討時再考慮要求，對此，朱立倫沒回應。

蘋果日報

●過期4年 黑心肉品銷全台

離譜官商！台中市衛生局昨公布力勤農產公司違法要求員工撕毀冷凍肉品保存期限標籤，販售過期肉品，共查封1萬5600公斤肉品，但檢舉人指力勤連已過期近4年的大腸頭仍照賣，且衛生局上月26日就前往稽查，直到他前天上臉書「爆料公社」公布該事，衛生局昨才被迫緊急發新聞公布稽查結果，前後已延遲9天，有隱匿之嫌。民眾痛批商人黑心，市府未在第一時間公布結果，任過期肉品流竄全台，被民眾吃下肚，損害健康，也顯已失職。

●林奕含16分鐘最後獨白「這故事摧毀我一生」

上月自縊身亡的才女作家林奕含，2月出版第一本著作《房思琪的初戀樂園》，網路媒體昨貼出林生前受訪時獨白16分鐘的影片，影片中她提到此書不是一本憤怒的書、一本控訴的書，但若任何人看了這個書，看不到誘姦和強暴的話，「他一定是在裝聾作啞。」她也說，這個故事，「它折磨、摧毀了我的一生」。

●陳星4千萬別墅曝光

才女作家林奕含上周自縊身亡至今9天，風暴擴大，補教界昨登廣告譴責狼師，還說曾要求陳星出面自清，「但一直等不到！」才會登廣告。網友也串聯下周六遊行抗議，《蘋果》昨找到陳星位於北市內湖豪宅，4層樓透天厝別墅價值約4000萬元，鄰居對他捲入風暴直呼「不可思議」。

聯合報

●被控收賄近4千萬 林錫山重判16年

立法院前秘書長長林錫山被控指示立法院資訊處理採購案時洩密給廠商，索賄3950萬元，林被調查時，又被查獲2億多元不明來源財產；台北地院昨天依違背財務收賄、財產來源不明等罪，重判他有期徒刑16年，褫奪公權6年，犯罪所得與不明財產都沒收。

●大專兼任教師 納勞健保

經高教工會等團體及教師爭取多年，大專兼任教師權益將大幅提升。教部本周公告修法，未來學校不但要幫兼任教師投保勞健保，還要幫未具本職者提繳退休金，也要比照專任師給有薪的婚喪假、產假等，且代課費用由學校出；遇國定假日、天災停課，仍應給鐘點費，估四萬多人受惠。

●首度出訪 川普劍指恐怖組織

美國白宮4日宣布，總統川普將於5月進行上任後首次外訪，將前往沙烏地阿拉伯、以色列、巴勒斯坦、凡蒂岡和義大利；川普之後將出席北大西洋公約組織（NATO）峰會與7國集團峰會（G7）。

自由時報

●蘇花改未接國5 蘇澳恐塞爆 宜代縣長 轟交部沒整合

蘇花公路山區路段改善計畫（即蘇花改）蘇澳到東澳段，預計今年底完工，明年春節前通車，但蘇花改與國道五號並未銜接，來往車輛須駛入只有三公里長蘇澳市區街道，屆時蘇澳恐塞爆淪為大停車場。宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天砲轟交通部缺乏整體規劃，又袖手旁觀，希望趕快補救，「今天如果不做，明天就會後悔」。

●立院前秘書長 林錫山收賄 重判16年

立法院前秘書長林錫山被控利用主導立院電腦軟硬體招標案的機會，接受網遠科技公司負責人李保承請託，由立院科長陳亮吟居間聯繫，在高鐵上或立院辦公室、會議室交付八次賄款共三千九百五十萬元，林再以洩漏底標方式協助網遠取得廿三件招標案；台北地院昨依八次收受回扣罪、一次公務員財產來源不明罪，判林錫山十六年有期徒刑、褫奪公權六年。全案可上訴。

●黑心肉品 被爆過期2年還在賣

台中驚傳食安問題，知名力勤農產公司遭離職員工前夜在臉書爆料販賣過期肉品，過期兩年多肉品撕掉標籤仍在賣，衛生局昨早緊急公佈指稱已於四月廿六日上門稽查，封存一萬五千六百公斤問題肉品，近八成為沒有張貼任何標示或剪標的豬肉品，也有一月五日就已逾期的冷凍雞腿三千三百公斤，都當場封存，正追查是否已流入市面。

(中時電子報)