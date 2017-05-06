MLB》陳偉殷進10天傷兵 馬林魚拉上3A古巴右投

陳偉殷。(美聯社資料照)

(08:21更新內文)馬林魚今宣布將陳偉殷放入10天傷兵名單，原因為左手臂疲勞，最快5月12日回到出賽名單。馬林魚升上3A古巴籍右投德斯潘耶(Odrisamer Despaigne)，預計頂替殷仔，明天對大都會先發。陳偉殷目前出賽5場，戰績2勝1敗、防禦率4.33。

陳偉殷上次出賽是周二對光芒，先發6局，被敲2安，失2分，但投出4次保送，共用96球。陳偉殷去年7月，稱左手肘扭傷，先進15天傷兵，但休息快2個月才回大聯盟，日前陳偉殷首度親口證實是左手肘韌帶撕裂傷。

(中時電子報)