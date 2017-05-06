寫情詩给周慧敏爆蕾絲情 張敏曝原因讓人暖心

張敏與周慧敏拍戲合作結出好交情。(圖/本報系資料照)

香港女星張敏，日前突然在微博PO出周慧敏照片，並深情寫下情詩，立刻引發大陸網友暴動，認為張敏不會是在公開戀情了吧?甚至還傳出蕾絲情傳聞，對此她表示純粹是配錯圖，才會引發不必要的誤會。

張敏深情告白周慧敏，一度爆出蕾絲情傳聞。(圖/張敏微博)

張敏眼見鬧出誤會，重新發文後並立即更換配圖，她也解釋詩作是寫給周慧敏和倪震，要祝福他們兩人婚姻美滿，也希望兩人友誼無約無期，對於傳出她向周慧敏深情告白疑似出櫃，她在受訪時提到兩人是拍戲合作認識，彼此的友誼其實很單純，絕對不像外界想像那般，會寫詩主要是當晚突然想起她，原因就是這麼簡單。

對此網友也表示「姐妹情深好羨慕」、「一生能有這種知己就足夠」，此外更大讚「世界上有種友情，就叫做張敏和周慧敏」。

(中時電子報)