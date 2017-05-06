寫情詩给周慧敏爆蕾絲情 張敏曝原因讓人暖心
香港女星張敏，日前突然在微博PO出周慧敏照片，並深情寫下情詩，立刻引發大陸網友暴動，認為張敏不會是在公開戀情了吧?甚至還傳出蕾絲情傳聞，對此她表示純粹是配錯圖，才會引發不必要的誤會。
張敏眼見鬧出誤會，重新發文後並立即更換配圖，她也解釋詩作是寫給周慧敏和倪震，要祝福他們兩人婚姻美滿，也希望兩人友誼無約無期，對於傳出她向周慧敏深情告白疑似出櫃，她在受訪時提到兩人是拍戲合作認識，彼此的友誼其實很單純，絕對不像外界想像那般，會寫詩主要是當晚突然想起她，原因就是這麼簡單。
對此網友也表示「姐妹情深好羨慕」、「一生能有這種知己就足夠」，此外更大讚「世界上有種友情，就叫做張敏和周慧敏」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。