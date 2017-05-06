馮光遠「特殊性關係」案更審 羅智強：毀謗除罪 自由開罵

金溥聰（右）告馮光遠一案，昨最高法院發回更審。（報系資料照）

前國安會祕書長金溥聰，對馮光遠指他總統馬英九有 「特殊性關係」，提告求償，高院判決馮須賠錢、登報道歉，但最高法院昨發回高院更審。對此，前總統府副秘書長羅智強認為，乾脆廢除毀謗的刑責與妨害名譽的民事責任，讓大家從此可以自由開罵。除罪化後，民進黨也不用搞什麼管制假新聞，連栽贓造謠、人身攻撃都不該追究責任。

馮光遠自2013年2月起，陸續在其「國寶級白目馮光遠在此」 的個人部落格上貼文「…與馬英九有特殊性關係的駐美代表金溥聰」 、「男性屬下藉著特殊性關係當上駐美代表，如果這不是男妓，那什麼才是男妓」。馮並稱金與馬的特殊性關係政壇人皆知。

金溥聰為此分別提起刑事及民事訴訟，刑事部分，馮光遠無罪定讞；民事部分，高院判決馮須賠償100萬元，並在中國時報等四大報登報道歉。案經上訴，最高法院昨發回更審。

羅智強在臉書發文感嘆，如果把馮光遠說過的話裡的「金溥聰」換成民進黨政府裡的任何一人，把「馬英九」換成「蔡英文」，而法官仍認為不構成侮辱與毀謗。那麼，法院認為馮光遠沒事，至少，沒有「雙重標準」的問題。

羅智強說，有法官跳出來感慨，為什麼政治人物要告人？與其感慨政治人物為什麼要告人，不如呼籲廢除毀謗的刑責與妨害名譽的民事責任。讓大家從此可以自由開罵、無端抹黑蔡英文總統或她的所有幕僚，也不用擔心。

而民進黨也不用搞什麼管制假新聞，連栽贓造謠、人身攻撃都不該追究責任，假新聞？算什麼？

(中時電子報)