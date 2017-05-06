「皇帝」張豐毅不參加親生兒婚禮 曝驚人內幕

張豐毅近來上節目談為何自己不參加兒子婚禮。（圖／取自微博）

被稱為是「皇帝專業戶」的男星張豐毅，過去因為沒參加兒子張博宇的婚禮，屢被網友攻擊，不過張豐毅最近上節目時，透露自己對網友的攻擊都有注意，也談了為何自己不參加兒子婚禮，沒想到除了低調外，他還坦承全因自己過去參加的婚禮，新人最後都離婚，張豐毅不願這個魔咒發生在兒子身上！

張豐毅近日上節目談了自己沒參加兒子婚禮的往事，他透露其實和自己低調的行事風格有關，原先婚前他和兒子透露就請一桌、為人要低調，希望兩家人一起吃個飯再亮個結婚證就好，沒想到兒子最後辦了27桌，讓張豐毅覺得有點太過。

另外，張豐毅也爆了自己的「難言之隱」，原來是他認為過去自己參加過的婚禮，最後新人都離婚，他不希望這個恐怖魔咒發生在兒子身上，而他在兒子婚前就也都表明立場，表示兒子和媳婦都能理解。

而另一個不參加的原因還有，兒子的婚禮是由前妻呂麗萍與繼父孫海英主持，張豐毅認為自己和兩人也無太多交集，屆時得一起站在台上，他怕尷尬，所幸就也不出席了。

(中時電子報)