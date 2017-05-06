獵巫行動過甚 補教名師為自保不再回學生私訊
才女作家林奕含自殺，其父母揭露她年輕時曾遭補教老師誘姦，外界近日來瘋狂肉搜補教狼師，讓補教界老師人人自危。對此，教國文科的補教名師劉炘則表示因獵巫過甚，日後不再回應私訊，解題一律在公開平台與群組施行。
林奕含之死讓補教界「狼師」問題浮出檯面，更有不少人分享自己遭補教老師侵害、騷擾的傷痛往事，引來網友瘋狂肉搜。
對此，補教名師劉炘在臉書上感慨表示，以偏概全的獵巫式撲殺已成風氣。劉炘說林姓作家之死只是個案，而這現象確實在補教業中存在已久且為數不少，但他表示「『老師』背負的道德框架不同於常人，不管在學校或補習班，對未成年發生踰矩之情愫或行為，乃罪大惡極，本該唾棄並追究刑責」。
對於有立委在國會提案修法，要求補習班教師須改採「實名制」，劉炘說實名制只是假議題，就算施行，也只是追究無法挽回的遺憾所該承擔的刑責，對他來說，實名制不過是多了一個去戶政單位改名的麻煩，回歸私領域而言，影響雖有但未到劇烈。
劉炘強調，預防才能勝於治療，除教育學生（無分男女）正確價值觀，並提高加害者刑責，才是有效預防。
近日「獵巫」行動過甚，劉炘說日後他不再回應私訊，不管是臉書訊息或是Line，解題一律在公開平台與群組施行。
(中時電子報)
文章來源：劉炘臉書
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