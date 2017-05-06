片場親民蹲地吃飯？趙麗穎「別幫我編故事」

趙麗穎因網路文章登上熱搜。(圖／翻攝自微博)

趙麗穎要大家別幫她撰寫悲慘的故事。(圖／翻攝自微博)

大陸女星趙麗穎憑著《花千骨》晉升一線女星，不過科班出身的她，靠著自己的努力闖出一片天，不過近日網路卻流傳她在片場時，和工作人員蹲地吃飯，親民態度獲讚，但她卻稱不需要幫她撰寫悲慘故事，似乎不願靠這博取網友目光。

名為「星時代明星粉絲團」的微博主，以標題「《花千骨》趙麗穎寧願蹲在片場吃飯，也不願享受主角特權」發文，描述她在片場時，見劇組人員都在外頭空地吃飯，甚至有人沒位可坐，她卻有休息室，餐點也是人家送進來的，所以她跟製片人致歉，並要求不要有特權，之後她就跟著劇組人員蹲在片場外頭吃飯。

文章一出，趙麗穎親民態度獲得稱讚，不過她本人親自在文章下回覆：「別幫我編故事了，謝謝！」隨後又在微博發文，「人非聖賢，不需要幫我撰寫悲慘故事，立奇怪的人設，感謝我努力著我該努力的，也享受著我該享受的。願大家享受生活，有理想，有未來。」似乎不希望靠過度吹捧，博取網友目光，粉絲都大讚她超霸氣。

(中時電子報)