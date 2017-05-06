MLB》洋基靠1球翻轉命運 逆轉勝小熊

賈登納(右)9上轟出逆轉3分炮。(美聯社)

面對今年的洋基，沒拿下最後1個出局數前，千萬別覺得自己會贏！6日他們飛往小熊主場踢館，攻勢不順一路落後，不過到9上，洋基打線突然甦醒，2出局一二壘有人時，前3打數沒安打的賈登納(Brett Gardner)一棒扛出逆轉3分炮，粉碎小熊贏球美夢，終場洋基3比2勝出，斬獲3連勝。

(中時電子報)