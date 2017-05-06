NBA》林書豪秀大學青澀照 呼籲哈佛簽學弟
籃網後衛林書豪6日在推特上，貼出1張自己當年剛加入哈佛大學、穿著4號淺色球衣的青澀照片，看起來超可愛的，他也寫著，「今天是大學簽約日，哈佛大學最好有空間可以簽下我的帕羅奧圖高中學弟，恭喜啦！」
別看現在林書豪還可以用開玩笑口吻「要求」哈佛簽他的高中學弟，當年他高中畢業，就把自己高中表現剪輯DVD，寄給常春藤聯盟所有學校，包含離他家最近的史丹佛大學，可惜史丹佛不願找他，最後他選擇就讀哈佛。
結果林書豪在哈佛4年期間，交出平均每場12.9分、4.3籃板與3.5助攻的亮眼成績，也在大三、大四連續入選常春藤聯盟年度第一隊，但在2010年NBA選秀會上，他仍然不受青睞，後來跟勇士簽下兩年合約正式加盟NBA。
隨著林書豪2012年在尼克打出「林來瘋」，隨後他在火箭、湖人與黃蜂等隊效力，本季改投籃網懷抱，場均拿下14.5分、5.1助攻與3.8籃板，卻因左大腿拉傷僅打36場例行賽，不過他在籃網的領袖地位已經逐漸建立起來。
(中時電子報)
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